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Lübnan’ın Osmanlı’yı hedef alan Hıristiyan Cumhurbaşkanı’na sert tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı’yı karalayan sözlerine tepki yine ülke içinden geldi. Uluslararası Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet Raşid el-Mikati, Osmanlı’nın 3 kıtada güzel bir yönetim sergilediğini belirtip “Osmanlı’nın 4 asırlık Lübnan’da bulunuşunu nasıl ‘Osmanlı boyunduruğu’na indirgeyebilirsiniz?” diye sordu.

01 Eylül 2019 Pazar 12:14
Lübnan’ın Osmanlı’yı hedef alan Hıristiyan Cumhurbaşkanı’na sert tepki

 yeniakit.com.tr  özel haber  Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı Devleti’ni hedef alan sözlerine ülke içinden tepki gecikmedi. Dün akşam twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ortadoğu ve Balkanlar’da yüzyıllarca adaletle hükmeden Osmanlı Devleti’ni “Osmanlı boyunduruğu” ve “devlet terörü” gibi nitelemelerle hedef alan Cumhurbaşkanı Avn’a ülkenin önemli üniversitelerinden Uluslararası Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet Raşid el-Mikati sert sözlerle tepki gösterdi.

“İslam medeniyetine saldırı”

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, resmi twitter hesabından “Osmanlı boyunduruğundan kurtulmaya yönelik bütün girişimlerde şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesi yaşandı. Osmanlıların Lübnanlılara, özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladıkları devlet terörü, kıtlık, işe alım ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandı” paylaşımı yaptı. Uluslararası Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet Raşid el-Mikati ise yaptığı açıklamada Avn’ın bu sözleriyle topyekün olarak İslam medeniyetini hedef aldığını belirterek “Fransızların Lübnan’da bulunuşunu ‘nüfuz’ olarak değerlendirirken Osmanlı egemenliğini ‘işgal’ olarak tanımlamak için objektif kriterimiz nedir?” dedi.

“Lübnanlıların yaşı bile Lübnan’dan büyük!”

Osmanlı’nın 4 asırlık Lübnan’da bulunuşunu nasıl ‘Osmanlı boyunduruğu’na indirgeyebilirsiniz?” diyen Prof. Dr. Mikati, “Bazı Lübnanlıların yaşı bile şuanki Lübnan’dan büyükken kıymet ve medeniyetiyle büyük Lübnan’dan konuşmayı nasıl kabul edebilirsiniz? Siz Lübnanlıları hangi tarihi öğrenmeye davet ediyorsunuz? Bugünkü Lübnan’ın tarihi Lünan Dağı’nın tarihi midir?” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mikati, ayrıca 3 kıtada güzel bir yönetim sergilerken dinî çeşitlilikleri koruduğunu ifade ederek bu durumun modern devlet çağında gerçekleştirilemediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:14
  1. mişel avn
  2. Osmanlı
  3. Osmanlı düşmanlığı
  4. Uluslararası Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet Raşid el-Mikati
  5. Rafet Raşid el-Mikati

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