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Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şam'da

Devlet Bakanı Salih el-Garib, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için yetkili herkesle çalışabileceklerini kaydetti

19 Şubat 2019 Salı 03:06
Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şam'da

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih el-Garib, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için ilgili herkesle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garib, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Beşşar Esed rejiminin yerel idare ve çevre bakanı Hüseyin Mahluf ile görüştü.

Mültecileriler konusunda Suriye rejimi ile iş birliği yapmanın önemini ifade eden Garib, Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak için yetkili herkesle çalışabileceklerini vurguladı.

Mahluf da mültecilerin vatanlarına dönmesi için gerekli kolaylıkları sağladıklarını kaydetti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin vatanlarına, kendi istekleri ile mi yoksa zorla mı gönderildiklerine ilişkin tartışmaların olduğu bir dönemde bu ziyaretin gerçekleşmesi dikkati çekti.

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan makamlarından geçen kasım ayında yapılan açıklamada "gönüllü dönüş programı kapsamında yaklaşık 87 bin Suriyelinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon ile ülkelerine döndüğü" belirtilmişti.

Lübnan'da resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 03:06
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