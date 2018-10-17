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Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Lübnan Savunma Bakanı Sarraf, Roma’da 15  Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin  Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Lübnan ordusunu desteklediği  için Türkiye'ye teşekkür etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:05
Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Lübnan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan  Sarraf'ın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı makamında kabul ederek,  iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme, Lübnan'daki ve bölgedeki genel durum  ile Türkiye'nin bölgedeki rolünü ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Sarraf'ın ayrıca, Suriyeli mülteci krizinin ülkesindeki  olumsuz yansımaları konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli  mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak  ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda  uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Türkiye, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç  Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda,  önümüzdeki yıllarda Lübnan'ın güvenlik kurumlarına askeri yardımını artırmak için  Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek sözü vermişti. 

Lübnan'daki barış gücü

Lübnan'daki BM'nin barış gücü ilk defa İsrail'in Lübnan'dan  çekilmesinin ardından uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ve Lübnan  hükümetinin bölgedeki otoritesini yeniden kazanmasını teyit etmek amacıyla 1978  yılında kurulmuştu. 

Daha sonraki yıllarda çıkan İsrail-Lübnan arasındaki savaşın sona  ermesiyle 2006'da UNIFIL'a kuvvet katkısı sağlayan Türkiye, TBMM'de dün alınan  kararla Türk askerinin Lübnan'daki varlığı bir yıl daha uzatılmıştı.

Türkiye, 5 Eylül 2006'da TBMM'de alınan kararla Türk Silahlı  Kuvvetleri unsurlarının UNIFIL'a katılmasını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:05
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