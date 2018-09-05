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Lübnan'dan Suriye çağrısı!

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Rusya'nın Suriye için hazırlamış olduğu geri dönüş planının, dünya için büyük fırsat olduğunu belirterek işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:26
Lübnan'dan Suriye çağrısı!

 Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için Rusya'nın hazırladığı planın, dönüşlerin organize edilmesi için bir fırsat olduğunu ifade ederek uluslararası topluma işbirliği çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'ta ABD'nin Virginia Eyaleti Senatörü Richard Black ile bir araya geldi.

İkili, başta Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü olmak üzere genel konularla yerel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Lübnan'ın "Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşünün kolaylaştırılması ve bu dönüşlerin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması şartına bağlanmaması" şeklindeki tutumuna vurgu yapan Avn, Suriyelilerden büyük bir grubun dönüş konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili hazırladığı planın, dönüşlerin organize edilmesi için bir fırsat olduğunu belirten Avn, Rusya'nın planı için uluslararası topluma işbirliği çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili önerilerinin ABD'ye gönderildiğini duyurmuştu. Önerilerin, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilerin ülkelerine dönmesi için Rus-Amerikan-Ürdün grubunun oluşturulmasını içerdiği kaydedilmişti.

LÜBNAN'DAKİ SURİYELİ MÜLTECİ SAYISI 997 BİN

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın planının, yaklaşık 890 bin Suriyelinin Lübnan'dan ülkesine dönüşünü güvence altına aldığını dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. 

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin Lübnan'daki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

 
Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:26
  1. Lübnan
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