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Lübnan'dan İsrail'e tepki!

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in, Beyrut konusunda yaptığı açıklamalarla gerginlik yarattığını söyledi.

23 Ekim 2018 Salı 18:22
Lübnan'dan İsrail'e tepki!

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in, Beyrut'taki bazı yerleşim yerlerinde silah depolarının olduğu yönündeki iddialarıyla güneydeki gerginliği sürdürmek istediğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col'u başkent Beyrut'un doğusunda Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde silah depolarının olduğu yönünde İsrail tarafından öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Avn, ülkede bulunan yabancı diplomatik temsilcilerin bölgede yaptığı incelemelerle de bunun teyit edildiğini kaydetti.

Üç tesis kurmayı amaçlıyor

İsrail'in bu tür iddiaları Lübnan'ın güney bölgesindeki gerginliği sürdürmek için yaydığını savunan Avn, İsrail'in, Suriye topraklarını bombalamak için Lübnan hava sahasını ihlal ettiğinin herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

UNIFIL Komutanı Del Col ise UNIFIL güçleri ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyona ilişkin öneme dikkati çekerek, ülkenin güneyindeki İsrail sınırında istikrarın hakim olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına dikkati çekmişti. İsrail ordusunun paylaştığı fotoğrafları gösteren Netanyahu, "İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek." demişti.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Hizbullah'ın karadan karaya etkili roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayı amaçladığı öne sürülmüştü.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:22
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