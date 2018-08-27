0553 313 94 23

Lübnan'dan İsrail'e kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail Meclisi'nde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını ülke olarak kınadıklarını belirtti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:39
Lübnan'dan İsrail'e kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin, İsrail Meclisi'nin oyladığı ve kabul ettiği Yahudi Ulus Devleti yasasını kınadığını söyledi.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Avn, görüşmenin ardından başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Lübnan, İsrail Meclisi'nde oylanan ve kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını kınıyor." dedi.

Avn ayrıca, Kudüs'ün sembolik değeri ve eşsiz dini konumuna zarar veren her türlü adımı reddettiklerini ifade etti. Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Avn, söz konusu mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiği şeklindeki tutumlarını yineledi. Suriye krizine ilişkin siyasi çözümün uzun sürebileceğine dikkati çeken Avn, İsviçre'den ülkesindeki Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşü konusunda Lübnan'ın yanında yer almasını istedi.

Mülteci meselesinin çözüm bekleyen insani bir sorun olduğunu vurgulayan Avn, "Uluslararası toplum mültecilere yardım ediyor. Peki, neden bu yardımları evlerini yeniden imar etmeleri için ülkelerinde yapmıyor?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:39
  1. Lübnan
  2. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den Ortadoğu'ya küstah tehdit!
    1. İsrail'den Ortadoğu'ya küstah tehdit!
    2. Trump alay konusu oldu! Amerikan..
    3. Merkezi yönetim borç stoku açıklandı
    4. Bedelli askerlikte flaş gelişme! Celp..
    5. DGS Bilgisayar ve Öğretim..
    6. Hazine alacaklarında en yüksek pay..
    7. Trump duyurdu: Anlaşmaya varmak üzereyiz
    8. Turist taşıyan tekneler denizde..
    9. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    10. Bakan Soylu'dan 'Portre' genelgesi
    11. Rusya'dan ABD'ye çok sert yaptırım..
    12. Sokak kedilerini besleyen kadına..
    13. Merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite..
    14. Comolli'den İngiltere çıkarması!..
    15. Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan..
    16. Lübnan'dan İsrail'e kınama
    17. Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği..
    18. Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!
    19. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin..
    20. Deniz otobüsünde cenin dehşeti!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk