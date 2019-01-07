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Lübnan'dan "İsrail sınırındaki tüneller eski" açıklaması

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan-İsrail sınırındaki tünellerin eski olduğunu belirtti

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:23
Lübnan'dan "İsrail sınırındaki tüneller eski" açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, İsrail sınırındaki tünellerin eski olduğunu belirtti ve Tel Aviv yönetimi "hayali bir zafer" kazanmaya çalışmakla suçladı.

İbrahim, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aylık dergisinde yer alan değerlendirmelerinde, İsrail'in geçen ay Lübnan sınır hattında başlattığı Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait tüneller keşfedildiği yönündeki iddialara değindi.

Sınır hattındaki tünellerin aslında yıllardan beri var olduğunu belirten İbrahim, Tel Aviv yönetiminin bu konuyla "hayali bir zafer" kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında savaş ihtimali bulunmadığı yönündeki kanaatini aktaran İbrahim, İsrail ile savaş istemediklerini ancak buna karşı hazırlıklı olduklarını, İsrail'in ise muhtemel bir savaşa hazır olmadığını savundu.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü ayrıca, ülkedeki terör hücrelerinde ciddi anlamda gerileme olduğuna da vurgu yaptı.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, şu ana kadar sınır ötesi 5 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığı iddiasını doğrulamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:23
  1. Hizbullah tünelleri iddiası
  2. İsrail
  3. Lübnan

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