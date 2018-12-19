Lübnan'dan "İsrail ile yeni bir çatışma istemiyoruz" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amal Mudallali, ''Lübnan, en üst düzeyde İsrail ile başka bir çatışma istemediğini açık ve net bir şekilde belirtti." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen tünelleri görüşmek üzere toplandı.

Mudallali, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin tüneller konusunu son derece ciddiye aldığını dile getirerek, ''Lübnan, en üst düzeyde İsrail ile başka bir çatışma istemediğini açık ve net bir şekilde belirtti.'' ifadesini kullandı.

Amal Mudallali, BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlalini önlemek için tünellerin olduğu alanda Lübnan ordusunun yoğun bir şekilde konuşlandırıldığını söyledi. Mudallali, Lübnan sınırında sürekli yaşandığını ifade ettiği İsrail ihlallerini kınadı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Hizbullah'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne Hizbullah'ın kınanması ve terör listesine eklenmesi çağrısında bulundu.

- Lübnan'daki BM barış gücü misyonu tünellerin varlığını doğruladı

BM Barış Gücü Misyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix de Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM barış gücü misyonunun (UNIFIL) Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 4 tünelin varlığını doğruladığını söyledi.

Lacroix, 29 ile 46 metre derinliğinde olan tünellerden en az ikisinin ''Mavi Hat'' çizgisini geçtiğini ve BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter ise Hizbullah'ın İsrail, Lübnan ve tüm bölgeye tehdit teşkil ettiğini belirterek, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Lübnan hükümetine, Hizbullah'ın İsrail'deki yasa dışı tünellerini durdurma ve gerginliğin tırmanmaması için gereken tüm önlemleri alma çağrısı yaptı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, her iki tarafa, gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, tünellerin etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade ederken, Fransa, İsveç ve Hollandalı temsilciler ise Hizbullah'ı kınayarak, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL ile iş birliği içinde tünellere yönelik soruşturma yapmasını istedi.

İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, şu ana kadar sınır ötesi 4 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı operasyonunun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceğini açıklamıştı.

UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığı iddiasını doğrularken, Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



