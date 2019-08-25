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Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki

Cumhurbaşkanı Mişel Avn:"İsrail'e ait İHA'ların Beyrut'un güneyinde düşmesi, Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır"- Başbakan Saad el-Hariri:"Uluslararası toplum ve Lübnan dostları, İsrail ihlallerinin oluşturduğu tehlikeler karşısında BMGK'nin 1701 sayılı kararını koruma sorumluluğuyla karşı karşıya"

25 Ağustos 2019 Pazar 14:26
Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'un güneyinde düşen İsrail'e ait insansız hava araçlarını (İHA), ülkesinin egemenliğine açıkça bir saldırı şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösüne İsrail'e ait 2 İHA'nın düşmesini kınadı.

Olaya ilişkin ne tür adımlar atacakları konusunda ilgili taraflarla istişare edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Avn, "İsrail'e ait İHA'ların Beyrut'un güneyinde düşmesi, Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Avn, bu olayın ayrıca İsrail'in, Lübnan ve bölgenin istikrarını hedef alan düşmanca niyetlerinin göstergesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nın (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlalinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti.

- "Bölgesel istikrarı tehdit eden bir girişim"

Başbakan Saad el-Hariri, söz konusu olayı, Lübnan'ın egemenliğine karşı açık bir taciz şeklinde nitelendirdi.

Hariri, yayımladığı açıklamada, İsrail'in ihlallerine karşı ne tür adımlar atacaklarını belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile istişare halinde olacağını aktardı.

Açıklamasında, "uluslararası toplum ve Lübnan dostlarının, İsrail ihlallerinin oluşturduğu tehlikeler karşısında BMGK'nin 1701 sayılı kararını koruma sorumluluğuyla karşı karşı olduğu" vurgusu yapan Hariri, şunları kaydetti:

"Düşman İsrail'in son zamanlarda başkent Beyrut ve banliyölerine yönelik yoğun uçuş ihlalleriyle birlikten gelen yeni saldırı, bölgesel istikrarı tehdit etmesinin yanı sıra daha fazla gerginlik yaratmaya sevk eden bir girişim."

Başbakan Hariri, Lübnan hükümetinin, ulusal egemenliğin yanı sıra güvenlik ve istikrara yönelik taciz planlarının önüne geçecek şekilde her türlü sorumluluğunu yerine getireceğinin altını çizdi.

- "Hizbullah'ın yanıtı sert olacak"

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de olaya ilişkin Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı yaptığı açıklamada, birinci İHA'nın düşüşü sırasında herhangi bir hasar oluşmadığı, ikincisinin ise taşıdığı patlayıcıyla infilak ettiğini belirtti.

Patlamanın, Hizbullah'a ait bölgede yer alan medya merkezinde ciddi hasara yol açtığını aktaran Afifi, "Hizbullah, patlamada ele geçirdiği birinci İHA'nın ne amaçla uçuş yaptığını öğrenmek için incelemeye aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerel saatle 17:00'de yapması planlanan konuşmasında olaya ilişkin sert bir yanıtı olacak." diye konuştu.

- Lübnan ordusunun olaya ilişkin açıklaması

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'e ait 2 keşif uçağının yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yaptığı bilgisi verildi.

Uçaklardan birinin düştüğü ikincisinin ise havada infilak ederek maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ordudan ilgili birimlerin kısa süre sonra bölgeye intikal ederek gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:26
  1. Hizbullah
  2. İsrail İHA'ları
  3. Lübnan

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