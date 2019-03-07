0553 313 94 23

Lübnan'dan "İsrail gazını Avrupa'ya taşıma projesi" uyarısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil:"Lübnan, haklarının ve egemenliğinin ihlal edilmesine müsaade etmeyecektir"

07 Mart 2019 Perşembe 14:01
Lübnan'dan "İsrail gazını Avrupa'ya taşıma projesi" uyarısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İsrail gazını Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) üzerinden Avrupa'ya taşıma konusunda ülkesinin ekonomik bölge haklarının ihlal edilmemesi uyarısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Basil, İsrail'den GKRY üzerinden Avrupa'ya uzanacak bir gaz hattı projesine ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra GKRY, Yunanistan ve İtalya'nın dışişleri bakanlarına birer mektup gönderdi.

"Lübnan, haklarının ve egemenliğinin ihlal edilmesine müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullanan Basil, İsrail ile söz konusu ülkeler arasında Akdeniz'de planlanan projeye ilişkin uluslararası deniz hukukuna başvuracaklarına işaret etti.

İsrail gazını Avrupa'ya taşımak için, Lübnan karasularından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ve oradan da Yunanistan ile İtalya'ya uzanacak bir doğal gaz boru hattı projesi konuşuluyor.

Öte yandan Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardan beri devam eden deniz sınırı anlaşmazlığı söz konusu.

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, Amerikalı bir şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmişti.

Uzmanlar, Lübnan’ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğal gaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:01
  1. Dışişleri Bakanı Cibran Basil
  2. İsrail gazı
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler atıkları sanat eserine dönüştürdü
    1. Öğrenciler atıkları sanat eserine..
    2. Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2..
    3. 36 ülke S. Arabistan'a karşı..
    4. Şenol Güneş: "Evet bir hatam var...
    5. AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36..
    6. "Mart güneşi"nde deniz keyfi
    7. Ahmet Kural: “İddianamedeki sözleri..
    8. Atakum’da 5 yıllık gönül belediyeciliği
    9. Bursa’da 3’ü kadın 8 satıcı adliyeye..
    10. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    11. "Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler"..
    12. Bouteflika’nın adaylığını engelleme..
    13. Alper Taban çarşı esnafıyla bir araya..
    14. AK Parti’li Gülaçar: Kapı tamam sıra..
    15. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    16. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe desteği
    17. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    18. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    19. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    20. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    21. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    22. Bitigen’e yeni görev
    23. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    24. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    25. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    26. Papağanları ilaçla bayıltıp kaçak..
    27. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    28. Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
    29. Şanlıurfa'da kavgalı aileler..
    30. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti