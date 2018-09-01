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Lübnan'dan BM'ye mülteciler için ortak mekanizma çağrısı

Lübnan'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine yapılan çağrıda, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için ortak bir mekanizma kurulması gerektiği kaydedildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:54
Lübnan'dan BM'ye mülteciler için ortak mekanizma çağrısı

Lübnan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için ortak bir mekanizma kurma çağrısı yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cübran Basil, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Açıklamada, Bakan Basil'in, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin mültecilerin gönüllü geri dönüşü önündeki engelleri kaldırmak için çalışma konusundaki tutumunu geliştirdiğine dikkat çekerek, BMMYK'ye Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için ortak mekanizma kurma çağrısında bulundu.

Açıklamada Grandi'nin, “Lübnan’ın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunu” olumlu karşıladığı kaydedildi.

Suriye ve Ürdün'den sonra Ortadoğu'nun son durağı Lübnan'a dün ziyarette bulunan Grandi, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Saad Hariri ve Dışişleri Bakanı Cübran Basil ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:54
  1. Lübnan
  2. Suriyeli sığınmacılar

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