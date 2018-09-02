Lübnan'dan ABD'ye kınama! 'Atılan adımlar çözümü sonlandırmayı hedefliyor'

Lübnan, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Filistinli mültecilere yönelik yardım ve himaye taahhütlerini sonlandırdığı belirtildi. Uluslararası toplumun ihmalkarlığından istifade eden İsrail'in uyguladığı "öldürme mekanizması" sebebiyle Filistinlilerin mülteci durumuna düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "UNRWA'ya yapılan yardımların, hiç kimsenin iyilik veya minneti olarak görülemeyeceği ve bunun, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına onay verenlerin görevi olduğuna" vurgu yapıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyarak Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail Meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası gibi bir dizi gelişmenin ardından alınan bu kararın arkasında açıklanmayan niyetlerin bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atılan bu adımlar, işgal altındaki Filistin'de bulunan Arap vatandaşları göçe zorlamanın yanı sıra Lübnan ve komşu ülkelerde ağırlanan Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkının ellerinden alınmasını ve iki devletli çözüm girişimlerini sonlandırmayı hedefliyor."

YARDIM VE İSTİŞARE ÇAĞRISI

Tüm bu eylemler nedeniyle bir tehlikenin yaklaşmakta olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın sonuçlarıyla mücadele için ilgili ülkelere istişare çağrısı yapıldı. ABD'nin kararından sonra UNRWA'nın çalışmalarından oluşacak boşluğun doldurulması için yardım çağrısında bulunulan açıklamada, Almanya'nın UNRWA'ya yardımları artırma yönünde aldığı karar ise takdirle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

FİLİSTİN İÇİNDE VE DIŞINDA 5,9 MİLYON MÜLTECİ BULUNUYOR

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.