Lübnan'daki tutuklu Kaddafi'nin oğluyla ilgili yeni gelişme

BEYRUT (AA) - Lübnan Adalet Bakanı Selim Cerissati, 2015 yılından beri Lübnan'da tutuklu bulunan Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin dosyasının incelenmesi için talimat verdiği belirtildi.

Lübnan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cerissati'nin, 1978'te Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette kaybolan Lübnanlı Şii din adamı ve Emel Hareketi'nin kurucusu Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin davası kapsamında Aralık 2015'ten beri Lübnan'da tutulan Kaddafi ile ilgili Yargı Denetim Kurulu Başkanı Burkan Saad'a talimat verdiği ifade edildi.

Hannibal Kaddafi'nin teslim edilmesi yönünde Suriye ve Libya'dan gelen taleplerin olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de yeniden Adalet Bakanlığı ile iletişim kurarak Kaddafi'nin durumuna ilişkin bilgi istediği kaydedildi.

Bu nedenle Kaddafi'nin Lübnan'daki tutukluluğuna ilişkin yargı sürecinde herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak için konunun yeniden incelenmesi talimatı verildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca Lübnan'ın Kaddafi'yi hapiste tutması gerekli bir durumun olup olmadığına da açıklık getirilmesi talep edildi.



Bu arada Şii Emel Hareketi sözcüsü milletvekili Ali Bezzi, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına tepki gösterdi.

Bezzi, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Cerissati'nin, Musa Sadr'ın hakkı pahasına hukuku ihlal etme cüretinde bulunduğunu savunarak, "Bala zehir kattığını bilmelidir. Cenevre'den herhangi bir talebin geldiğini ispat edemeyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

- Rusya'nın müdahil olduğu iddiası

Öte yandan Şark el-Avsat gazetesinde yer alan habere göre, Lübnan'da hapiste tutulan Kaddafi konusuna Rusya'nın müdahil olduğu iddia edildi.

Haberde, Muammer Kaddafi'nin diğer oğlu Seyfulislam Kaddafi'nin talebi üzerine Rusya'nın harekete geçtiği öne sürüldü.

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'den dönerken Lübnan'ın Beka Vadisi'nde silahlı gruplar tarafından kaçırıldı ve sonra serbest bırakıldı.

Libya'da 1978'de kaybolan Şii İmam Sadr'ın akıbetini araştıran Lübnanlı yetkili makamlar, olayla ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünerek Hannibal'i tutukladı ve Beyrut'ta sorguladı.

Sadr’ın ortadan kaybolduğu 1978 yılında henüz üç yaşında olan Hannibal, Lübnanlı yetkililer tarafından Sadr olayının netleşmesi konusunda potansiyel bir anahtar olarak görülmeye devam ediliyor ve halen Lübnan'da hapishanede tutuluyor.

Hannibal Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin karısı Safiye, oğlu Muhammed ve kızı Ayşe gibi Kaddafi ailesinin devrim sırasında komşu ülke Cezayir'e kaçmayı başaran isimlerinden birisi.

20 Eylül 1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Kuzey Lübnan'daki Sebal köyünden fotomodel Elin Sekaf isimli bir Lübnanlı Hristiyan ile evli. Bir erkek ve kız çocuk sahibi çiftin evliliği, Kaddafi yönetiminin "Arap Baharı" ile sona erdirilmesine kadar gizli kalmıştı.