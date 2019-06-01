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Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:41
Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Suriyelilerden 621'i daha ülkelerine döndü.

Lübnan Genel Güvenlik Servisinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, 621 Suriye vatandaşının gönüllü olarak sınırdaki 3 farklı noktadan ülkelerine güvenli bir şekilde geçişlerini sağladığı belirtildi.

Lübnan'da yaşayan Suriyeliler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bu kişilere bir süredir gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunan Lübnanlı yetkililer, ülkelerine sığınan Suriye vatandaşları konusunda uluslararası toplumun desteğinin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Lübnan makamlarından mart ayında yapılan açıklamada, Mayıs 2018'den bu yana yaklaşık 172 bin Suriyelinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon kapsamında gönüllü olarak ülkelerine döndüğü bildirilmişti.

Lübnan'da resmi verilere göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu rakam 1 milyonun altında.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:41
  1. 621 kişi ülkesine döndü
  2. Lübnan
  3. Suriyeli mülteci

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