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Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

24 Ocak 2019 Perşembe 23:18
Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 953'ü daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerde ikamet eden 953 Suriyeli mültecinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye rejimi koordinasyonuyla gönüllü olarak ülkelerine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı kentlerinden hareket eden ve mültecileri taşıyan otobüslerin, Masna ve Abudiyye sınır bölgelerinden Suriye'ye geçtiği ifade edildi.

Açıklamaya göre bu, 2018'in ortalarından bu yana Lübnan'dan çıkan 16'ncı Suriyeli kafilesi oldu.

- Gönüllü geri dönüş kampanyası

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan makamlarından geçen kasım ayında yapılan açıklamada "gönüllü dönüş programı kapsamında yaklaşık 87 bin Suriyelinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon ile ülkelerine döndüğü" belirtilmişti.

Lübnan'da resmi rakamlara göre, ülkelerinde 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mültecinin Lübnan'a göç ettiğini belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:18
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