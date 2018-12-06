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Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

06 Aralık 2018 Perşembe 23:40
Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden bin 230'u daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerde ikamet eden Suriyeli mültecilerden bin 230'unun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Suriye rejimi koordinasyonuyla gönüllü olarak ülkelerine döndüğü belirtildi.

Ülkenin farklı kentlerinden kalkan ve mültecileri taşıyan otobüslerin, Zemrani, Masna ve Abudiyye sınır bölgelerinden Suriye'ye geçtiği ifade edildi.

Suriyeli mülteciler, geçen nisan ayından bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Lübnan makamlarından 3 Kasım'da yapılan açıklamada "temmuz ayından bu yana yaklaşık 87 bin Suriyelinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon kapsamında ülkelerine döndüğü" belirtilmişti.

Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:40
  1. Lübnan
  2. mülteciler
  3. Suriye

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