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Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 88'i borçlu

BM, Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteci ailelerinin yüzde 88'inin borçlu duruma düştüğünü açıkladı- BMMYK Lübnan Temsilcisi Mireille Girardi:- "2018 yılında daha muhtaç ailelere yardım önceliği verilmesine rağmen Lübnan'daki Suriyeli mülteci ailelerin çoğunun durumu hala risklerle dolu"

26 Aralık 2018 Çarşamba 22:27
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 88'i borçlu

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 2018'de Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin borçlarında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan raporda, ülkelerindeki iç savaştan dolayı Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteci ailelerinin yüzde 88'inin borçlu duruma düştüğü ifade edildi.

Mülteci ailelerinin ortalama borçlarının 2016 yılında 800, 2017'de 900 ve 2018'de de bin dolar olduğu aktarılan raporda, Lübnan topraklarındaki Suriyeli ailelerin yüzde 69'unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı vurgulandı.

Mültecilerin engelli çocuklarının yüzde 80'inin de yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelere mensup olduğu belirtilen raporda, BMMYK Lübnan Temsilcisi Mireille Girardi, "2018 yılında daha muhtaç ailelere yardım önceliği verilmesine rağmen Lübnan'daki Suriyeli mülteci ailelerin çoğunun durumu hala risklerle dolu." dedi.

Suriyeli mülteci kız çocukları (15-19 yaşlarında) arasında evlilik oranının 2018 yılında yüzde 7 artışla yüzde 29'a yükseldiğine dikkat çekilen raporda, yoğun insani yardımlardan ötürü gıda güvenliği konusunda bir iyileşmenin söz konusu olduğu ancak hala Suriyeli ailelerin yüzde 34'ünün kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşamadığı ifade edildi.

Raporda, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteciler için oturumu yenileme ve yeni doğan bebeklerin kayıt işlemi konusunda bazı gelişmelerin olduğu ancak ülkedeki 15 yaştan büyük Suriyelilerin sadece yüzde 27'sinin oturum alabildiği ve bu oranın da 2017'deki ile aynı olduğu kaydedildi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler arasında 2018 yılında gerçekleşen doğumların yüzde 79'unun teknik olarak kayıt altına alınmadığına vurgu yapılan raporda, işlemlerin resmi olarak daha tamamlanmadığının altı çizildi.

Suriyeli mültecilerin yüzde 34'ünün Lübnan'da evsiz veya kalıcı olmayan bir yerde yaşadığı belirtilen raporda, bu oranın 2017 yılında yüzde 26 olduğuna işaret edildi.

Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 22:27
  1. BMMYK
  2. Lübnan
  3. UNICEF
  4. WFP

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