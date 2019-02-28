Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bin 73'ü daha ülkelerine döndü

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden bin 73'ü daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerden bir grubun daha vatanlarına ulaştırıldığı belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki ilgili merkezlere gönüllü başvuruda bulunan bin 73 Suriyelinin sınır kapılarına ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, geçişlerin doğu ve kuzey sınırlarındaki kapılardan gerçekleştirildiği ifade edildi.

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 20 Şubat'ta yaptığı bir konuşmasında, bugüne kadar Lübnan'dan 156 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü söylemişti.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.