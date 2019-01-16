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Lübnan'daki Hristiyanlar sistemin değişmesinden endişe ediyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
Lübnan'daki Hristiyanlar sistemin değişmesinden endişe ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Maruni Hristiyanlar, ülkede sistem değişikliğine gidilebileceği yönündeki endişeleri üzerine geniş katılımlı toplantı düzenledi.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'nin çağrısı üzerine başkent Beyrut'un doğusundaki Bkerke'de yer alan Maruni Patriği Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, parlamentodaki Maruni vekillerin yanı sıra kendilerine mensup çok sayıda siyasi yetkili katıldı.

Söz konusu toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Lübnan'da son zamanlarda açıktan veya gizliden rejim değişikliğinin yanı sıra kurucu kongre düzenleme ve Hristiyan-Müslüman arasındaki ortak yaşama darbe indirecek üçlü bir yönetim şekli gibi önerilerin konuşulduğuna dikkat çekildi.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere anayasal kurumların dengeleri ve yetkilerine herhangi bir şekilde dokunulması reddedilen açıklamada, "Devlet yetkililerine verilen yetkilere saygı göstermenin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, hükümet ve parlamento arasında dengeli iş birliği, anayasayı koruyacak, ülke ve halkın çıkarlarına hizmet edecek ve devletin bağışıklığını güçlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yapılan açıklamada, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi krize maruz kalmaması için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri'nin iş birliği yapmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri kınandı.

- Lübnan'daki yönetim şekli

Lübnan anayasası uyarınca ülke yönetimi Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Hristiyanlar, son zamanlarda Şiilerin talebi üzerine ülke yönetiminin Sünniler, Şiiler ve Hristiyanlar arasında bölüşülerek üçlü yönetim rejimine geçilmesi endişesini taşıyor.

Lübnan'da anayasanın tekrar gözden geçirilmesinden endişe duyan Hristiyanlar, anayasanın Sünni başbakan ile birlikte hükümeti kurma yetkisi verdiği Maruni Cumhurbaşkanının yetkilerine sahip çıkarak ona dokunulmamasını istiyor.

Ülke anayasasına göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
  1. Lübnan
  2. Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai
  3. Maruni Hristiyanlar
  4. Maruni Patrikhanesi
  5. üçlü yönetim şekline ret

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