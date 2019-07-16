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Lübnan'daki Filistinlilerin "yasa dışı iş gücüyle mücadele planına" tepkileri sürüyor

Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nı protesto eden Filistinli mültecilerin yürüyüşü, güvenlik güçleri tarafından engellendi

16 Temmuz 2019 Salı 20:42
Lübnan'daki Filistinlilerin "yasa dışı iş gücüyle mücadele planına" tepkileri sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin, Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" çerçevesinde getirdiği kısıtlamalara tepkileri devam ediyor.

Plana karşı çıkan Filistinli dernek ve kuruluşların çağrısı üzerine başkent Beyrut'un Cola bölgesinde toplanan mülteciler, 2019 bütçe tasarısının görüşüldüğü Meclis binasına yürümek istedi.

Lübnan Çalışma Bakanlığı tarafından geçen ay hayata geçirilen planın geri çekilmesi talebinde bulunan Filistinliler, güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle dağılmak zorunda kaldı.

Gösteriyi organize edenlerden ismini açıklamak istemeyen bir Filistinli, gösteri ve yürüyüş için daha önceden ilgili makamlardan izin aldıklarını, ancak bu sabah emniyet yetkililerinin mültecilerin kamplardan çıkmaması yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya konuşan Filistinli, gerekçesi açıklanmayan bu uyarı üzerine gösterilere katılmak isteyen çok sayıda kişinin gelemediğini belirtti.

- Kamplarda lastikler yakıldı

Ülkenin farklı bölgelerindeki mülteci kamplarında da Çalışma Bakanlığının planını protesto etmek amacıyla eylemler yapıldı.

Bakanlığın uygulamasını öfkeyle karşılayan Filistinli gençler, sabah saatlerinde ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hulve Mülteci Kampı ve Miye Miye Mülteci Kampı girişinde lastik yaktı.

Sur kentindeki Raşidiye, Burc eş-Şimali ve El-Bas mülteci kamplarında da lastik yakma eylemi yapan Filistinli gençler, Çalışma Bakanlığının uygulamasının Filistin ve Lübnan halkı arasına fitne sokma amacıyla başlatıldığını savunarak plan karşıtı sloganlar attı.

Ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Baalbek kentinde bulunan El-Celil Mülteci Kampı'nda da sabah saatlerinde yol kapatma eylemine gidildi.

- "Çalışma Bakanlığı'nın planı Filistinlileri hedef almıyor"

Bu arada Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yasa dışı iş gücüyle mücadele planının Filistinlileri hedef almadığını söyledi.

Süleyman, "Ayrıca bunun, Yüzyılın Anlaşması ve komplo teorileriyle ilgisi yoktur. Bu plan birkaç ay önceden belirlenmiş ve hiç kimse aleyhinde alınan bir karar yok. Lübnan'da bir çalışma yasası var ve bizler de bunu hayata geçirmek için bir plan kararı aldık. Hatta bir aylık da önünü görme süresi tanıdıktan sonra denetimleri başlattık." dedi.

Denetimlere geçen hafta çarşamba günü başladıklarını hatırlatan Ebu Süleyman, bu süre zarfında 550 ihlalle karşılaştıklarını ancak Filistinlilere ait sadece 2 büyük kurum hakkında işlem yaptıklarını aktardı.

Bakan Ebu Süleyman, Filistinli mültecilerin tepkilerine anlam veremediklerini ifade etti.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:42
  1. çalışma bakanlığı
  2. Filistinli Mülteciler
  3. Lübnan

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