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Lübnan'daki Filistinlilere çalışma izninde kolaylık sağlanacak

Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman:- "Filistin halkının karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Filistinlilerin çalışma izni almaları için Lübnan yasaları doğrultusunda her türlü kolaylığı sağlayacağız"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
Lübnan'daki Filistinlilere çalışma izninde kolaylık sağlanacak

BEYRUT (AA) - Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, ülkede yaşayan Filistinli mültecilerin çalışma izni almaları konusunda kolaylık sağlanacağını belirtti.

Lübnan Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ebu Süleyman, Filistinli mevkidaşı Nasri Ebu Ceyş ile telefonda görüştü.

Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" çerçevesinde Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin maruz kaldığı kısıtlamaların ele alındığı görüşmede Ebu Süleyman, "Filistin halkının karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Filistinlilerin çalışma izni almaları için Lübnan yasaları doğrultusunda her türlü kolaylığı sağlayacağız." sözünü verdi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan çalışma yasalarının Filistinlilere sağladığı kolaylıkların herhangi bir harç ödemelerini gerektirmediği vurgulandı.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, protesto amacıyla birkaç gündür gösteriler düzenliyordu.

Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da plana tepki gösterilerek, "Filistinli mültecilere ait iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulama ya da kararları reddediyoruz. Filistinli işçilere yönelik kovuşturmayı ve çalışmalarının engellenmesini kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
  1. çalışma bakanlığı
  2. Filistinli Mülteciler
  3. Lübnan

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