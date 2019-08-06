0553 313 94 23

Lübnan'daki Filistinliler Kanada'ya göç talebiyle gösteri düzenledi

06 Ağustos 2019 Salı 12:35
Lübnan'daki Filistinliler Kanada'ya göç talebiyle gösteri düzenledi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, "Kanada'ya göç etme" talebiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Beyrut'taki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Filistinli, Lübnan Çalışma Bakanlığının son zamanlarda kendilerine uyguladığı çalışma kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Filistin ve Kanada bayraklarını taşıyan eylemciler, Kanada'ya göç etmek istedikleri yönünde sloganlar attı.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman yaptığı açıklamalarda, Filistinli mültecilerden çalışma izni için herhangi bir ücret tahsil etmeme kolaylığını sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyor.

- Lübnan'daki Filistinliler temel haklarından yoksun

Lübnan, toprakları İsrail tarafından işgal edilen Filistinli mültecilerin birçok temel insani ve ekonomik haktan yoksun olarak yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Filistinlilerin, 2001 yılından itibaren mülk edinme ve sahip oldukları mülkü çocuklarına miras bırakma hakkı olmadığı gibi doktorluk, avukatlık, eczacılık başta olmak üzere yaklaşık 20 mesleği yapmalarına da izin verilmiyor.

Resmi bir devletin vatandaşı olmadıkları için Lübnan'da çalışan diğer yabancılarla aynı hakları talep edemeyen Filistinli mülteciler, inşaat sektörü gibi ücreti düşük ancak meşakkatli işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Başta Filistinliler olmak üzere birçok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütü, sık sık Lübnan hükümetine seslenerek "onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan Filistinli mültecilere haklarının verilmesi" çağrısında bulunuyor.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:35
  1. BEYRUT
  2. Filistinli Mülteciler
  3. Kanada Büyükelçili
  4. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - İstanbul-İzmir arasında kısalan yol tasarrufu artıracak
    1. GRAFİKLİ - İstanbul-İzmir arasında..
    2. Selçuklu’da çöp konteynerleri..
    3. Kartal Belediyesinden anne çalışanlara..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!
    5. Çin’den Hong Kong’a uyarı
    6. "İleri uca takviyelerimiz olacak"
    7. Altın fiyatları
    8. CHP'den Merkez Bankasının "swap..
    9. Apartmana tırmanıp korkuluğu kıran..
    10. ABD'den vize muafiyeti konusunda yeni..
    11. Vahşetin yaşandığı anlar kamerada!..
    12. Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nda..
    13. Gebeler enerji içeceği tüketebilir mi?
    14. TİKA’dan Kenyalı uzmanlara Mersin’de..
    15. Kanada'da gece kulübüne silahlı..
    16. Lübnan'daki Filistinliler Kanada'ya..
    17. Milletvekili Aydın il genel meclis..
    18. Otokar'ın Malta'daki otobüs sayısı..
    19. Şehitkamil’den vatandaşlara kurban..
    20. Batıkent Mahallesinin sorunları..
    21. FETÖ şüphelisi eski komiser..
    22. Diyetisyen ofisinin açılışında..
    23. AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması:..
    24. Yuva çocuklarını sevindirdiler
    25. Hayvan Pazarında Bayram öncesi..
    26. Önce eski eşini sonra kendini vurdu
    27. Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği..
    28. DİSKİ, sitelerin yeşil alanlarını..
    29. Bakan açıkladı: 1,2 milyar TL'lik..
    30. Kronik migren hastalarına botoksla..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'