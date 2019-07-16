Lübnan'daki Filistinli mültecilerden "yasa dışı iş gücüyle mücadele planına" tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyindeki El-Burc eş-Şemali Mülteci kampında çok sayıda Filistinli mülteci, Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"na tepki gösterdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, söz konusu kararı "zalimce" olarak nitelendiren Filistinliler, kampın girişinde araç lastiği yaktı.

Çalışma Bakanlığına aldığı karardan vazgeçme çağrısı yapan Filistinliler bu talepleri yerine getirilmezse bugünden itibaren Lübnanlı tüccarlarla alışverişi keseceklerini ifade etti.

Filistin'den başka bir yerde kendilerine yurt verilmesine karşı çıkan Filistinliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri karşıtı sloganlar attı ve bu ülkeleri Yüzyılın Anlaşması planı kanalıyla Filistin halkına komplo kurmakla suçladı.