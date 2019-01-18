0553 313 94 23

Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu sona erdi

Forumda, büyük Arap serbest ticaret bölgesinin önündeki engellerin kaldırılması istendi

18 Ocak 2019 Cuma 00:58
Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu sona erdi

BEYRUT (AA) - Arap Özel Sektör Forumu, Arap serbest ticaret bölgesinin karşılaştığı engellerin kaldırılmasını istedi.

Başkent Beyrut'ta Arap Ticaret Odaları Birliği tarafından Arap Birliği, Lübnan Ticaret Odaları Birliği ve Başbakan Saad el-Hariri'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren "Arap Özel Sektör Forumu" sona erdi.

Kapanış oturumunda, forumda alınan tavsiye kararlarını açıklayan Arap Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Halid Hanefi, bunların başında büyük Arap serbest ticaret bölgesinin önündeki engellerin kaldırılması ve ticaretin geliştirilmesinin yer aldığını söyledi.

Arap ülkelerinin yatırım hareketlerini ve işletme sahiplerinin çalışmalarını kolaylaştırması gerektiğini dile getiren Hanefi, Arap dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında ve savaştan etkilenen Arap ülkelerinin yeniden imarında özel sektörün rolünün arttırılması çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Arap Birliği'nin, büyük Arap serbest ticaret bölgesinin sorunlarının çözülmesi konusundaki çabaları ve başarılarına değindi.

Tavsiye kararlarının 19-20 Ocak'ta başkent Beyrut'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne sunulması bekleniyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 00:58
  1. Arap Özel Sektör Forumu
  2. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nehre düşen adamı JAK timleri arıyor
    1. Nehre düşen adamı JAK timleri arıyor
    2. Evrensel'e neler oluyor? Bir..
    3. Türkiye ile Almanya arasında tarımda..
    4. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    5. Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu..
    6. Tendürek Geçidi'nde buzlanma ve tipi..
    7. İngiltere Brexit'i ertelemeyi..
    8. Menderes Nehri'ne düşen kişinin..
    9. Nevşehir'de taşımalı eğitime ara
    10. Sakarya'da alzaymır hastasının..
    11. ABD İsrail'e füze desteğini..
    12. Gazze'de yakıt krizi uyarısı
    13. Facebook'tan Sputnik bağlantılı..
    14. Ekonomi alanında destek teklifi Genel..
    15. İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
    16. Erbil'de 2 DEAŞ zanlısı yakalandı
    17. Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
    18. Macaristan'da "terör" suçundan 5 yıl..
    19. Karabük'te tarihi eser operasyonu
    20. Kolombiya'daki terör saldırısı
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"