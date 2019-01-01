Lübnan'da yılbaşı kutlamaları

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Necme Meydanı'nda, binlerce kişi yeni yıl kutlamasına katıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak ve caddeleri bir ay önceden süslenmeye başlanan ve hazır hale getirilen Beyrut'un Necme Meydanı başta olmak üzere, birçok alanda kutlamalar yapıldı.

Yeni yılı kutlamak üzere akşamın erken saatlerinden itibaren meydanlarda toplanmaya başlayan yüzlerce Lübnanlı, başkentteki Şehitler Meydanı'nda kurulan yaklaşık 15 metre boyundaki ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

Lübnanlılar daha sonra "Beyrut 2019'u Kutluyor" adıyla düzenlenen büyük konsere katılmak üzere Necme Meydanı'na akın etti.

Saatler ilerledikçe meydanlardaki kalabalıklar binlere ulaştı ve yeni yıla girildiğinde atılan havai fişeklerle kutlamaya devam edildi.

Ülke genelinde ve özellikle başkentte güvenlik önlemlerini artıran emniyet güçleri, Necme Meydanı'na girmek isteyen herkesi üst aramasından geçirdi.

Orta Doğu coğrafyasındaki en yoğun Hristiyan nüfusuna sahip Lübnan'da, yeni yıl ve Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor.

Ayrıca yurt dışında yaşayan yüz binlerce Lübnanlı da her yıl yılbaşı tatili için memleketine geliyor.