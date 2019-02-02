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Lübnan'da yeni hükümet ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn:"Bizleri bekleyen çok sayıda zorluklar var. Bunlarla başa çıkmanın yolu ise birlikte hareket etmemizden geçiyor. Durum, zaman kaybetmemize müsaade etmiyor"

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
Lübnan'da yeni hükümet ilk toplantısını yaptı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da uzun bir süreçten sonra önceki gün kurulan hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve kabinesini başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ederek, yeni atanan bakanları tebrik etti.

Hükümetin bir an önce eylem planını hazırlaması ve icraatlarına başlamasını talep eden Avn, "Bizleri bekleyen çok sayıda zorluklar var. Bunlarla başa çıkmanın yolu ise birlikte hareket etmemizden geçiyor. Durum, zaman kaybetmemize müsaade etmiyor." dedi.

Avn, yeni mali bütçeyi kısa sürede onaylamanın yanı sıra ülkedeki elektrik ile diğer birtakım konuların önemine dikkati çekti.

Başbakan Hariri de yolsuzluk ve ekonomiyi etkileyen her şeyle mücadele için bazı yasaların geliştirilmesinin önemine işaret eti.

Lübnan'da bir ulusal birlik hükümetine sahip oldukları ve zorluklara karşı dayanışma içerisinde hareket etmeleri gerektiğini belirten Hariri, kendilerini çeşitli alanlarda bekleyen birtakım zor kararlar olduğunu ifade etti.

Başbakan Hariri, toplantının ardından geldiği Hükümet Sarayı'na resmi tören düzenleyen üst düzey müsteşarlar tarafından karşılandı.

Yeni kabinenin aldığı ilk karar ise yeni eylem planını oluşturacak bir komite oluşturuldu. 10 bakandan oluşan söz konusu komitenin, pazartesi günü bir araya gelerek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Hükümetin eylem planında ise ekonomik bazı reformların ön plana çıkması bekleniyor.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
  1. Başbakan Saad el-Hariri
  2. Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  3. Lübnan
  4. yeni kabine

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