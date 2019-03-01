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Lübnan’da yaşayan Suriyeli evlerine dönmenin sevincini yaşadı

Suriye’de 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle Lübnan’a gitmek zorunda kalan yüzlerce Suriyeli mülteci dün evlerine geri döndü.

01 Mart 2019 Cuma 12:38
Lübnan’da yaşayan Suriyeli evlerine dönmenin sevincini yaşadı

Suriye’de 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle Lübnan’a gitmek zorunda kalan yüzlerce Suriyeli mülteci dün evlerine geri döndü.

 

Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan kalkan ve yüzlerce Suriyeli mülteciyi taşıyan 22 otobüs, mültecileri Humus, Halep, Hama, Deyrizor ve Şam kırsalındaki evlerine ulaştırdı.

 

Beyrut’ta yola çıkmak için bekleyen Suriyeli mülteci Mohammad Ashour, "7 yıldır Lübnan’dayım ancak bugün Suriye’ye geri dönüyorum. Suriye’de durum artık daha iyi. Burada hiç iş yok. Evime kendi isteğimle dönüyorum. Kimse bizi zorlamadı" dedi.

 

Suriyeli mülteci Amir Osman ise "Bugüne dek hiç bur kadar mutlu olmamıştım. Allah’a şükürler olsun. Suriye’de durum şimdi daha iyi, güvenlik geri döndü. Bugünün daha erken gelmesini istemiştim. 4 yıldır Lübnan’dayım ve çocuklarım neredeler bilmiyorum. Ailem buradaydı ancak onlar daha erken geri döndü. Umarım tüm Suriyeliler evlerine geri dönebilir. Barış ve güvenlik ülkeye geri döndü, yetkililer bize yardım ediyor" dedi.

 

Lübnan hükumeti ülkedeki gerçek Suriyeli sayısını 1,5 milyon olarak tahmin ederken, 1 milyondan fazla Suriyeli Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisine kaydoldu. Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşünü kolaylaştırmak için Rusya bir strateji hazırladı ve Lübnan makamlarına sundu. Bu strateji 890 bin Suriyeli mültecinin anavatanlarına geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:38
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