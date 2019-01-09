0553 313 94 23

Lübnan'da yapılacak Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne erteleme çağrısı

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:31
Lübnan'da yapılacak Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne erteleme çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 19-20 Ocak'ta başkent Beyrut'ta yapılması planlanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısında, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığına dikkati çekti.

Hükümeti kurma çalışmaları konusunun artık geride kaldığını söyleyen Berri, konuya ilişkin gündeme gelen son önerilerin de başarısız kaldığını kaydetti.

Lübnan'ın birleşmeye öncülük etmesi gerektiğine işaret eden berri, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılımın düşük olmaması için ertelenmesi kanaatinde olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Berri, Suriye'nin söz konusu zirveye katılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise dün 19-20 Ocak'ta yapılması planlanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin zamanında gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Lübnan'da Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerden Abdurrahim Murad, yaptığı basın açıklamasında, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Arap Birliği tarafından Suriye'nin zirveye davet edilmesi için girişimde bulunacağını söyledi.

Bahsi geçen girişimin Arap Birliği'nin daimi temsilciler düzeyindeki toplantısında olacağını dile getiren Murad, "Arap Birliği'nden karar çıksın veya çıkmasın ekonomik zirveyi Suriyesiz yapmakla en büyük hatayı yapmış oluruz." dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Suriye rejimini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabilecekleri açıklamasında bulunmuştu.

- Lübnan-Suriye ilişkilerinin kopma süreci

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle iki ülke arasında gerilen ilişkiler Suriye'de 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından tamamen kopmuştu.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:31
  1. Arap Birliği Ekonomik Zirvesi
  2. Lübnan
  3. Nebih Berri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı
    1. New York'un en ünlü gökdelenlerinden..
    2. Pompeo: Trump'ın Suriye kararı kesin!
    3. Erzurum'da yarın okullar tatil mi?..
    4. Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan..
    5. Fenerbahçe, Jhonny Lucas için harekete..
    6. Cezaevinden izinli çıktı, mahalleyi..
    7. Niğde'de okullar yarın tatil
    8. İran eski ABD askerinin..
    9. Beyoğlu'nda yangın
    10. 2019 Dakar Rallisi
    11. 'Tuzluk' vekil CHP ve İYİ Parti'yi..
    12. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    13. ABD Somali'deki hava saldırılarını..
    14. Tunus'ta DEAŞ'ın öldürdüğü çobanın..
    15. Kolombiya'da öğrenciler yeniden sokağa..
    16. Tunus'ta lise öğretmenlerinden maaş..
    17. Kars 10 Ocak Perşembe kar tatili |..
    18. Lübnan'da yapılacak Arap Birliği..
    19. Araçlara zarar veren madde bağımlısı..
    20. MÜSİAD Vefa Gecesi programı
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar