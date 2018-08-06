Lübnan'da Türk Ürünleri Haftası! ''Yeni Türkiye'ye destek''

Lübnan’ın Trablus şehrinde bulunan Hoz AVM, Türk ürünlerinin tanıtılması amacıyla "Türk Ürünleri Haftası" düzenliyor.

AVM’nin iç ve dış kısmına Türk bayrakları asan firma, söz konusu hafta münasebetiyle indirime giren ürünlerin olduğu reyonları da küçük Türk bayraklarıyla işaretleyerek müşterilerin dikkatini çekiyor.

Türkiye’yi çok sevdiğini ve iki kız kardeşinin Türkiye’deki üniversitelerden mezun olduğunu belirten firma sahibi Vesim el-Hoz, "Birçok Lübnanlı gibi ben de Türkiye’yi çok seviyorum. 28 senedir bu sektörde ticaret yapmaktayım. 2009’da ilk defa Türkiye’ye gittim ve o tarihten bu yana Türkiye ile ticaretim artarak devam ediyor. Birçok bölgede şubemiz var ve Lübnan’ın en büyük AVM’leri arasında yer alıyoruz." dedi.

Kampanya nedeniyle Türk ürünlerini maliyetine yakın bir fiyatla sattıklarını söyleyen Hoz, Lübnanlıların, tekstil, süt ürünleri, temizlik ürünleri, çikolata ve bisküvi gibi ürünlere ilgi gösterdiğini belirtti.

''YENİ TÜRKİYE'YE UFAK DA OLSA BİR KATKIM OLSUN İSTEDİM''

AVM’de sattığı ürünlerin çoğunu Türkiye’den getirdiğini aktaran Hoz, "Türkiye’de gerçekleşen son seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün engelleri aşarak başkan olmasına çok sevindik. Bu sevgimizin bir sonucu olarak yeni Türkiye’ye ufak da olsa bir katkım olsun istedim ve uzun zamandır aklımda olan bu kampanyayı başlattım." ifadelerini kullandı.

Böyle bir kampanyayı Lübnan’da ilk defa kendisinin yaptığını dile getiren Hoz, diğer firmaları da buna teşvik ettiğini ve bu kampanyanın Türkiye’den önce kendi çıkarlarına olacağını hatırlattığını söyledi.

''LÜBNAN HALKI TÜRK ÜRÜNLERİNİ KENDİ YERLİ ÜRÜNLERİ GİBİ GÖRÜYOR''

Lübnanlıların Türk halkını çok sevdiğini ve kardeşleri gibi gördüğünü vurgulayan Hoz, sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnan halkı, Türk ürünlerini kendi yerli ürünleri gibi kabul ediyor. Türk ürünlerinin kaliteli olması da bu ilginin önemli nedenlerinden bir tanesi. Türk ürünlerini satın almak için Türkiye’ye giden Lübnanlılar var. Bu kampanya fikri de bu kişileri gördükçe aklıma geldi. Lübnan halkı diğer yabancı ürünlere göre Türk ürünlerine daha çok güveniyor. Diğer yabancı ürünlerle kıyasladığınız zaman Türk ürünlerinin fiyatı daha ucuz."

''TÜRKİYE İLE LÜBNAN ARASINDAKİ GÜMRÜK MUTLAKA KALDIRILMALI''

Lübnan ile Türkiye arasındaki ticaretin önündeki en büyük engelin gümrük vergileri olduğuna dikkati çeken Hoz, "Türkiye ile Lübnan arasındaki gümrük mutlaka kaldırılmalı. Eski Başbakanımız Refik Hariri, zamanında bu konuda önemli adımlar atmıştı. İki ülkenin şu anki hükümetleri yeniden bu konuya el atmalı. Eğer gümrük kalkarsa iki ülke için de çok büyük yatırım imkanları doğacaktır. Başta gıda olmak üzere Türkiye’de üretilen ürünlerin tamamı Lübnan’da satılabilir ve büyük ilgi görür." diye konuştu.

Hoz, kampanyayı geçen hafta pazar günü başlattıklarına ve yoğun ilgi nedeniyle ikinci haftasında da devam ettirdiklerine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki nakliye konusunun da çok rahat olduğu değerlendirmesinde bulunan Hoz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk şirketlerine şunları söylemek istiyorum. Lübnan, Türk ürünleri için çok büyük ve avantajlı bir pazar. Türkiye’de üretilen ürünler buraya getirilirse çok uygun fiyatlara satılması söz konusu. Türkiye ile Lübnan arasında çok daha büyük ticaret potansiyeli var. İki ülke arasındaki ticaretin daha da artması ve verimli hale gelmesi için Türk ve Lübnan şirketleri ortak bir kurum kurmalıdır. Bu kurum iki ülke arasındaki ticaret için bir rehber oluşturmalı ve yol haritası çizmelidir. Bir Lübnanlı Türkiye'ye gittiği zaman, kendi sektörü ile alakalı fabrika nerede bilmesi gerekiyor. Mevcut fuarlar bu konuda çok yetersiz kalıyor."