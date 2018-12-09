Lübnan'da "Türk Filmleri Haftası"

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Trablusşam kentinde düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" etkinliği yoğun ilgiyle başladı.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki sinema salonunda düzenlenen etkinliğin birinci gününde "Uzun Hikaye" filmi, Lübnanlı izleyicilerle buluştu.

Türk filmleri haftası, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt'un yanı sıra Türk vatandaşları ve Lübnanlı sinemaseverlerin katılımıyla başladı.

Büyükelçi Çakıl, film başlamadan önce konuklara kısa bir konuşma yaparak Türk filmleri hakkında bilgi verdi. Burada gösterime girecek 4 filmden biri olan Ayla'ya da özellikle değinen Çakıl, gerçek bir hikaye olan Ayla'yı mutlaka izlemelerini tavsiye etti.

AA muhabirine konuşan Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, 16 ülkede düzenlenen "1. Türk Filmleri Haftası" kapsamında Trablusşam'da Lübnan ayağının açılışını Uzun Hikaye filmiyle yaptıklarını söyledi. Beyrut YEE olarak Trablusşam'da ilk kez Türk Film Haftası düzenlediklerini dile getiren Özdemir, Trablusşam halkının açılış filmine ilgisinin oldukça yoğun olduğunu ve bunun da kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı.

Açılış filmini izlemek için Trablusşam'ın yanı sıra başkent Beyrut ve diğer bölgelerden gelen Lübnanlıların sayısının 200'ü geçtiğini anlatan Özdemir, Türk Film Haftası etkinliğinin "Bana Masal Anlatma", "Kelebeğin Rüyası" ve "Ayla" filmleriyle bir hafta boyunca devam edeceğini aktardı.