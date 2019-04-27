Lübnan'da Türk bayrağının yakılması protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir araya gelen Lübnanlılar, Ermeni grupların 24 Nisan'da başkent Beyrut'ta düzenledikleri gösterilerde Türk bayrağı yakmalarına tepki gösterdi.

Lübnan Türk Cemiyeti ve Trablus Türkmenler Cemiyetinin çağrısı üzerine Trablusşam kentindeki Osmanlı eseri Hamidiye Saat Kulesi yanında toplanan bir grup Lübnanlı, Türk bayrakları taşıyarak 24 Nisan'da Ermeni gruplar tarafından Beyrut'ta yapılan eylemi protesto etti.

Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı Halid Tedmuri, Trablusşam belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu göstericiler adına burada yaptığı konuşmada, Ermeni grupların Türk bayrağına yönelik saygısızlığını kınamak ve seslerini yetkililere duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilere ve iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken Tedmuri, bu ruha uymayan hadiselerin yaşanmasına müsade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tedmuri, Türkiye'nin Lübnanlılara kapılarını sonuna kadar açtığını ve Lübnan'ı destekleme konusunda hiçbir zaman geri durmadığını ifade etti. Tedmuri, Lübnan'ın farklı bölgelerinde Türkmen ve Mardin asıllı on binlerce vatandaşın yanı sıra Türkiye'yi çok seven büyük kesimler bulunduğunu dile getirdi.

- "Lübnan hükümeti kınamalı"

Lübnan hükümetinin de bu olayı resmi bir dille kınamasını istediklerini söyleyen Tedmuri, "Türk bayrağındaki kırmızı renk, şehit düşen tüm Müslümanların kanını ve üzerindeki ay yıldız da Müslümanların özgürlüklerini temsil ediyor. Dolayısıyla bu bayrağa yönelik her türlü saygısızlığı kınıyoruz." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.