Lübnan'da tartışmalı bütçe tasarısı kabul edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da tartışmalara neden olan 2019 bütçe tasarısı Meclis'te gerçekleştirilen oylamada kabul edildi.

Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin onaylayarak Meclis'e sunduğu bütçe tasarısı, yapılan oylamayla kabul edildi. 128 milletvekilinden 102'sinin katıldığı oylamada 83 milletvekili "evet", 18 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 1 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Lübnan Meclisi, 2019 bütçe tasarısını salı günü görüşmeye başlamıştı.

- Yüzlerce emekli asker Meclis'e yürümek istedi

Meclis'te oylamanın yapıldığı sırada Beyrut şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce emekli asker, Meclis binasına yürümek istedi.

Buna izin vermeyen emniyet ve ordu güçleri ile göstericiler arasında kısa süreliğine arbede yaşandı.

Bütçe tasarısının kabul edilmesiyle birlikte, uzun süredir düzenlenen protestolara rağmen, emekli askerlerin gelirlerine vergi getirmeyi öngören 28. madde de Meclis'ten geçmiş oldu.



- Başbakan Hariri'den bütçenin hayırlı olması temennisi

Başbakan Hariri, oylamanın ardından Meclis'te yaptığı açıklamada, 2019 bütçesi çalışmalarını tamamladıklarını belirterek ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.



Bütçenin öngördüğü reformların bu yönde bir çabayı gerektirdiğine işaret eden Hariri, haftalardan beri bütçeyi protesto edenlerin taleplerini anladıklarına dikkat çekti.



Hariri ayrıca ülkenin başbakanı olarak tüm siyasi grupların görüşlerini dikkate alarak Lübnan için çalışacağını dile getirdi.



- Tartışmalı bütçe tasarısı

Lübnan'da geçen yıl 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra Başbakan Saad el-Hariri liderliğinde kurulan hükümet, 2019 bütçesini, kamu çalışanları ve özellikle de emekli askerlerin tepkileri gölgesinde 27 Mayıs'ta onaylayarak parlamentoya sunmuştu.



Başbakan Hariri, daha önce yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını ifade etmişti.



Ordudan emekli subaylar, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak parlamentoya sunulan tasarıdan "haklarını kısıtlayan" maddelerin geri çekilmesini talep ediyordu.



Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan bulunuyor. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.