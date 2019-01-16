0553 313 94 23

Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için "acil durum" ilan edildi

Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren bölgeyi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesinin beklendiğini açıkladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 01:12
Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için "acil durum" ilan edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da etkili olması beklenen şiddetli yağmur ve fırtına ile yoğun kar öncesi Suriyeli mültecilerin karşılaşması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi ve gereken ihtiyaçlarının karşılanması için acil durum ilan edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir süre sonra etkili olması beklenen soğuk hava dalgası sırasında Suriyeli mültecilerin sıkıntılarının hafifletilmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk'un tüm valilere, acil durum ilan edilmesi için Suriyeli mültecilere ait kampların bağlı olduğu tüm belediyelerin bilgilendirilmesi talimatını verdiği ve şiddetli fırtına ve don halinde Lübnan Kızılayı ve sivil savunma birimleriyle iletişim halinde olunması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamaları nedeniyle çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle can kayıpları olmuştu.

Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren bölgeyi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan rapora göre, Suriyeli sığınmacıların yüzde 34'ü Lübnan'da evsiz veya kalıcı olmayan yerlerde yaşıyor.

Lübnan'da resmi rakamlara göre yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı belirtilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 01:12
  1. acil durum
  2. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel seçime doğru
    1. Yerel seçime doğru
    2. Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için..
    3. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    4. Yeni Yunan bakandan şaşırttı: Türkiye..
    5. Akıllara zarar olay! Soğuk havaya..
    6. Etiyopya'da 18 banka soyuldu
    7. Otobüs yoldan çıktı, yolcular büyük..
    8. Muğla'da eğitime kar engeli
    9. Gaspçı dehşeti! Genç kıza asitle..
    10. Balıkesir ve Bilecik'te eğitime kar..
    11. AK Partili Kandemir: Recep Tayyip..
    12. Ordu'da eğitime kar ve şiddetli rüzgar..
    13. Bayburt'ta şiddetli rüzgar
    14. Yurtta kış
    15. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    16. Bursa'da "Nazım Hikmet'in Ellerinin..
    17. Sevgililer Günü yerine “Bacılar Günü”
    18. Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu
    19. Trump'ın bakan adayından senatörlere..
    20. Düzce'de yoğun kar yağışı
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın