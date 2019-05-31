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Lübnan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Tarblusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar, her yıl ramazan ayının son cumasında sabah namazından ikindi saatlerine kadar Sakal-ı Şerif'i ziyaret etme geleneğini sürdürdüklerini söyledi- Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri:- "Bu yıl Lübnanlılar, Sakal-ı Şerif'in bulunduğu mekanın TİKA tarafından restore edilmesi ve diğer bazı eserlerin de bulunması nedeniyle ziyaretlerini daha güzel bir ortamda yapıyor"

31 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Lübnan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

BEYRUT (AA) - Lübnan halkı, Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında Trablusşam kentine hediye edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösterdi.

Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentinin halkı, her yıl ramazan ayının son cumasında olduğu gibi bugün Sakal-ı Şerif'i görmek için kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camisi'ne akın etti.

Hazreti Peygamberin eseri Sakal-ı Şerif, Büyük El-Mansuri Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Tarblusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ve diğer birçok alim ile yetkilinin katılımıyla ilahi ve salavatlar eşliğinde ziyaretçileri almaya başladı.

Müftü Şaar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayının son cumasında sabah namazından ikindi saatlerine kadar Sakal-ı Şerif'i ziyaret etme geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından Trablusşam'a hediye edildiğini hatırlatan Şaar, Trablusşam halkının da nesilden nesile bu eseri muhafaza etmeye özen gösterdiğini kaydetti.

Sakal-ı Şerif ve diğer bazı tarihi eserlerin yer aldığı Büyük El-Mansuri Camisi'ndeki odanın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek ziyarete açıldığına da işaret eden Müftü Şaar, bu nedenle Türkiye hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri ise her yıl oldu gibi bu ramazanın da son cumasında ülkenin birçok bölgesinden gelenlerle kentteki Müslümanların Sakal-ı Şerif'i görmek için bu mekana akın ettiğini söyledi.

Hazreti Muhammed'e ait bu Sakal-ı Şerif'in 131 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından Trablusşam'a hediye edildiğini dile getiren Tedmuri, "Bu yıl Lübnanlılar, Sakal-ı Şerif'in bulunduğu mekanın TİKA tarafından restore edilmesi ve diğer bazı eserlerin de bulunması nedeniyle ziyaretlerini daha güzel bir ortamda yapıyor." dedi.

Tedmuri, mübarek ramazan ayının son cuması gün boyunca Büyük El-Mansuri Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunduğu ve eserin bulunduğu odada da ilahiler ile salavat getirildiğini anlattı.

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin yer aldığı bölümde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifin, Sultan Abdülhamid Han döneminde, altın bir kutu içine konarak zamanın paşalarından biriyle özel bir askeri firkateyn eşliğinde Trablusşam'daki halka gönderildiği rivayet ediliyor.

Trablusşam halkı da bir asrı aşkın süredir, Sakal-ı Şerifi görmek için her yıl ramazan ayının son cumasında Büyük El-Mansuri Camisi'ni ziyaret etme geleneğini sürdürüyor ve Sultan Abdülhamid Han'a olan minnettarlığını ifade ediyor.

Kentteki tarihi Büyük El-Mensuri Camisi içine açılan bir odada İslam dönemine ait diğer bazı eserlerle muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in bulunduğu mekan, 8 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından 17 Mayıs'ta yeniden ziyarete açmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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