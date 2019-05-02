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Lübnan'da "Musul'a Dönüş" sergisi

Başkent Beyrut, Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonucu maruz kaldığı yıkım ve çileleri anlatan "Musul'a Dönüş" sergisine ev sahipliği yapıyor

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
Lübnan'da "Musul'a Dönüş" sergisi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Irak'taki Musul kentinin terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmesi sonucunda maruz kaldığı yıkım ve çileleri anlatan "Musul'a Dönüş" sergisi açıldı.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un 2014 yılında terör örgütü DEAŞ militanlarının kontrolüne geçtiği sırada kentte yaşayan Musulluların da aralarında bulunduğu 37 Iraklı sanatçı, işgal sonucu kentte yaşayan sivillerin yaşadığı çileler, binlerce yıllık tarihiyle tahrip edilen ve yağmalanan Musul şehrini eserleriyle anlatıyor.

DEAŞ'ın kentte vahşet ve barbarlığın her türlüsünü yapmaktan geri durmadığına dikkat çeken eserler, Irak'ın Musul ve Erbil kentlerinde sanatseverlerle buluştuktan sonra üçüncü durak olarak Beyrut'ta sergilendi.

Lübnan'da 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaş sırasında başkent Beyrut'ta kısmen yıkılan ve restore edildikten sonra günümüzde "Beyrut Evi" olarak kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan binada açılan sergi, 4 Mayıs tarihine kadar Lübnanlılarla buluşmaya devam edecek.

Sergiyi organize edenlerden Lübnanlı İbrahim Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'a Dönüş" sergisinin Iraklı sanatçılara ait tablolarının yanı sıra yeni teknolojik imkanlarla kültürel mirası korumaya yönelik yapılan çalışmalardan oluştuğunu belirtti.

Musul'a Dönüş sergisinin DEAŞ'ın işgali sırasında yağmalanan Musul Müzesi'ni yeniden kente kazandırmak adına önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Şihab, teröristlerin bölgede bıraktığı yıkımın vahametini gözler önüne seren bu sergiyle Irak ile Lübnan arasındaki kültürel bağlara dikkati çektiklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
  1. BEYRUT
  2. musul müzesi
  3. Musul'a Dönüş

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