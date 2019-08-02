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Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışanları grevde

Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketine ait televizyon kanalında çalışanlar 3 aydır maaşlarının tam olarak ödenmediğini söylüyor

02 Ağustos 2019 Cuma 15:49
Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışanları grevde

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketine ait "Müstakbel TV" çalışanları, maaşlarını alamadıkları için greve başladı.

Çalışanların 29 Temmuz'da başlattığı grev nedeniyle Müstakbel TV'de haber bültenleri ve diğer programlar durduruldu. Televizyon kanalında şu an sadece eski diziler ve belgeseller yayımlanıyor.

AA muhabirine konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen Müstakbel TV çalışanları, son 3 aydır maaşlarının tam olarak ödenmediğini söyledi.

Müstakbel Hareketi'ne ait "Müstakbel" gazetesinin de mali sorunlar nedeniyle şubat ayında internet sitesine dönüştürüldüğünü ve çalışanların haklarını alamadığını hatırlatan televizyon çalışanları, benzer bir durumla karşı karşıya kalmaktan endişe ettiklerini aktardı.

Grevin 5. gününde olmalarına rağmen yönetimin henüz kendileriyle iletişim kurmadığını dile getiren çalışanlar, maaşlarını tam olarak almadıkları sürece işe dönmeyeceklerini ifade etti.

Müstakbel TV yönetimine yakın kaynaklar ise, kurumun sahibi olan Başbakan Hariri'nin televizyon ve çalışanlarla ilgili gelecek hafta bir karar almasını beklediklerini belirtiyor.

- Kanalın 400'den fazla çalışanı var

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri tarafından 1993'te kurulan Müstakbel TV'nin şu an 400'ün üzerinde çalışanı var ve hepsi greve katılıyor.

Bünyesinde "Şark FM" adlı radyo istasyonunu da bulunduran medya kuruluşunun 26 yıllık yayın hayatında ilk defa haber bültenleri ve diğer programlar durduruldu.

Müstakbel TV, 2014'te de benzer bir mali kriz yaşamış ve 1 yıl boyunca çalışanların maaşlarını ödeyememişti.

- Lübnan basınındaki mali kriz

Televizyonun şu an içinde bulunduğu mali kriz ise geçen yıl başladı. Başlarda maaşlarda bazı kesintiler yapılırken son aylarda krizin etkileri arttı.

Lübnan'daki çeşitli yayın organları, son yıllarda reklam gelirlerinin azalması ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dışarıdan gelen desteklerin yavaşlaması nedeniyle birtakım mali sorunlar yaşıyor.

Ülkenin yakın tarihinde önemli bir yere sahip 42 yıllık Es-Sefir gazetesi de maddi sorunlar sebebiyle 2016'dan itibaren dijital yayına geçmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:49
  1. Lübnan
  2. Müstakbel televizyonu

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