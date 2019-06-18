Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı Cemaati İslami, dün Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için cuma günü Lübnan'daki camilerin tamamında gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulundu.

Cemaati İslami'den yapılan yazılı açıklamada, "Şehit cumhurbaşkanını (Muhammed Mursi'yi) öldüren yavaş ve sistematik suikasttan tamamen Mısır rejimi, yargısı ve güvenliği sorumludur." ifadesine yer verildi.

Demokrasiyi ve insan haklarını koruduğu iddiasında bulunduğu belirtilen ülkelerin Mursi'nin karşı karşıya kaldığı duruma sessiz kalmasının da kınandığı açıklamada, bu durumun, söz konusu ülkelerin işlenen bu suçların tamamına ortak olduğu anlamına geldiği dile getirildi.

Açıklamada, "Mursi, Rabbine şehit olarak gitti. Dininden ve dünyasından hiç taviz vermedi. Her zaman Mısır halkının devrimini ve kanını koruyacağı yönündeki sözlerini tekrarlayarak vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Mahkeme salonunda vefat etti



Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) dün, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00'de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtinde İhvan'ın mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.



Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.



Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.



Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.



Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.