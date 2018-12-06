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Lübnan'da "Kudüs'le dayanışma" buluşması

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk:"Uzlaşıyı başarmak için hala samimiyetle elimizi uzatmaya devam ediyoruz"- Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud:"Kudüs'ü yalnız, Gazze'yi abluka altında bırakmayın. Filistin ve Filistinlilere her türlü desteği sağlayın, Kudüs Yahudilerin başkenti olmayacak"

06 Aralık 2018 Perşembe 21:53
Lübnan'da "Kudüs'le dayanışma" buluşması

BEYRUT (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD ve İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme planlarının Fetih Hareketi ile diğer Filistinli grupları ayırmadığını söyledi

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının birinci yılı nedeniyle Beyrut'ta düzenlenen "Kudüs'le dayanışma" buluşmasına katılan Ebu Merzuk, ABD ve İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme planının Fetih Hareketi ile diğer Filistinli grupları ayırmadığını belirterek, "Uzlaşıyı başarmak için hala samimiyetle elimizi uzatmaya devam ediyoruz." dedi.

Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını, işgalci İsrail ve destekçilerine karşı diplomatik savaş yörüngesinde değerlendirmediklerini, bilakis bahsi geçen kararı işgalci güçle birlikte savaşın merkezinde gördüklerini söyleyen Ebu Merzuk, Fetih Hareketi başta olmak üzere Filistinli gruplara "halkın değişmez ilkeleri ve direnişe dayalı uzlaşıya ciddiyetle yaklaşmaları" çağrısında bulundu.

Ebu Merzuk, İslam ve Arap ülkelerindeki yönetimlere seslenerek, İsrail'le ilişkileri normalleştirmenin Kudüs ve Filistin'in ötesinde kendi ülkelerine yönelik de tehlike oluşturacağını ifade etti.

- "Kudüs'ü yalnız, Gazze'yi abluka altında bırakmayın"

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud da işgale karşı direnen Filistin halkına yeterli desteği sağlamayan Arap ülkelerine tepki gösterdi.

Filistin ve Kudüs'ün yanı sıra tüm Müslümanların da hedef alındığını dile getiren Hammud, "Kudüs ve Filistin'in sesini Müslümanlara ulaştırıyoruz. Kudüs'ü yalnız, Gazze'yi abluka altında bırakmayın. Filistin ve Filistinlilere her türlü desteği sağlayın, Kudüs Yahudilerin başkenti olmayacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliği 14 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşınmıştı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:53
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