0553 313 94 23

Lübnan'da kriz büyüyor! Hükümet hala kurulamadı

Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Başbakan Hariri, hükümet kurma çalışmalarına devam ettiklerini ancak bazı siyasi partilerin zorluk çıkardığını belirtti.

28 Ağustos 2018 Salı 22:05
Lübnan'da kriz büyüyor! Hükümet hala kurulamadı

 Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri, hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili birkaç gün içinde yeni gelişmeler olacağını söyledi.

Başbakan Hariri, partisinin grup toplantısından sonra başkent Beyrut'ta basına yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında birkaç gün içinde ümit verici gelişmeler olacağını belirtti.

Hükümetin kurulması aşamasında tüm siyasi tarafların sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Hariri, "Hükümetin oluşumunu hızlandırmak tüm tarafların sorumluluğudur ve zamanı gelince kimlerin engeller çıkardığını açıklarım." dedi.

Siyasi partilerle bazı görüşmeler yapacağını ve iki-üç güne kadar birtakım gelişmelerin yaşanacağını söyleyen Hariri, hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili yaşadığı zorluklara işaret ederek, "Siyasi partiler, kabinede kendi paylarına düşenden fazla bakanlık almaya çalışıyor." diye konuştu. 

"HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ ALDIM"

Hükümeti kurma görevinin kendisinde olduğunu ve yetkilerini de iyi bildiğini vurgulayan Hariri, şöyle devam etti:

"Birilerinin söyleyeceği bir şey varsa benimle paylaşsın. Bir bakan tarafından yapılan anayasal değerlendirmeler beni ilgilendirmiyor. Hükümeti kurma görevini aldım ve Cumhurbaşkanı'yla iş birliği içerisinde yeni kabineyi oluşturacağım." 

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne mensup Adalet Bakanı Selim Ceraysati, "Cumhurbaşkanı Avn, 1 Eylül'den itibaren hükümeti kurma krizinin çözümü için bazı seçeneklere başvuracak." açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:05
  1. Lübnan
  2. Lübnan Başbakanı Saad Hariri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'dan Trump'a "şartlı evet"
    1. Kanada'dan Trump'a "şartlı evet"
    2. Süper Lig'de Fenerbahçe bombası! Milli..
    3. Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret!
    4. Galatasaraylı genç oyuncunun yeni..
    5. Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor! İki..
    6. İran'ın ABD'ye açtığı davada yeni..
    7. Süphan Dağı'nın zirvesinde parçalarını..
    8. Kanser hastalarını umutlandıran gelişme!
    9. Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor..
    10. ABD'de dikkat çeken anket! Halkın..
    11. HDP'li teröristler yol kesti! Dağ..
    12. Milli okçular dünya rekoru kırdı!
    13. Süper Lig'de Vagner Love bombası! Yeni..
    14. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni..
    15. Latovlevici ilk antrenmanına çıktı
    16. Lübnan'da kriz büyüyor! Hükümet hala..
    17. Birleşmiş Milletler tüm ülkelere çağrı..
    18. BBP'nin acı günü! Cenazeyi Destici..
    19. Neden incir yemeliyiz?
    20. İstanbul'u korkutan kazayla ilgili..
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi