0553 313 94 23

Lübnan'da kar fırtınasının vurduğu Suriyeliler yardım bekliyor

SMDK, Lübnan'da aşırı soğuklardan etkilenen Suriyeli mülteciler için yardım çağrısında bulundu

10 Ocak 2019 Perşembe 11:58
Lübnan'da kar fırtınasının vurduğu Suriyeliler yardım bekliyor

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Lübnan'ın Arsal beldesindeki mülteci kamplarında etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğukların mağdur ettiği Suriyeli mülteciler için acil yardım çağrısı yaptı.

SMDK'nın internet sitesinde yer alan Mustafa'nın açıklamasında, Arsal'deki mülteci kamplarında pazar gününden itibaren etkili olan kar ve dondurucu soğuğun etkilediği Suriyeli mültecilerin için Birleşmiş Milletlerin acilen harekete geçmesi istendi.

Mustafa, kamplardaki ailelerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarının altını çizerek, "Arsal kamplarındaki mülteciler çok zorlu şartlar altında yaşıyor. Çadırlar kar altında. Yollar kesik, çadırdakilerin ısınmak için ellerindeki yakıt miktarı çok az." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın doğusundaki Arsal'da Suriyeli mültecilerin kaldığı dağlık bölgelerde son günlerdeki yoğun kar yağışı yüzünden binlerce çadır kar altında kalmıştı.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar yüzünden ölümler yaşanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:58
  1. Abdurrahman Mustafa
  2. Arsal
  3. mülteciler
  4. SMDK
  5. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    1. Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    2. HDP, PKK'ya çalışıyor! Fırsat bili
    3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim..
    4. Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye..
    5. Irak Terörle Mücadele Komutanı bayrak..
    6. Halı sahada kalp krizi geçiren öğretim..
    7. Yabancı futbolculara yönelik "icra..
    8. Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi
    9. Assan Panel, ihracatını üç yılda yüzde..
    10. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun iptal..
    11. Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması
    12. Seyyar sandık için başvurular 17..
    13. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    14. Afganistan'da Taliban saldırıları
    15. Trump açıkça tehdit etti! 'Eğer..
    16. ‘Yetim Dostu Hastane’
    17. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    18. Denizli'de Süper Lig heyecanı
    19. Antalya, spor turizminde altın çağını..
    20. ANALİZ-Lidersiz ve vizyonsuz AB..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi