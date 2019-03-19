Lübnan'da Kanada vatandaşına "İsrail için casusluk" suçlamasıyla gözaltı

BEYRUT (AA) - Lübnan, İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle Kanada vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Askeri Savcılıktan gelen talimatlar doğrultusunda 1978 doğumlu Kanada vatandaşı F. G. isimli bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Askeri Savcılığın İsrail istihbaratı için casusluk yapanlarla mücadele ve ülkedeki gizli İsrail ağlarını ortaya çıkarma yönündeki soruşturmalarına dikkat çekilen açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, ifadesinde 2013 yılında İsrail istihbaratı için çalıştığını itiraf etti." denildi.

Söz konusu kişinin şu an firari durumda bulunan Lübnanlı bir casus aracılığıyla İsrail istihbaratında görev aldığı ve Lübnan'da İsrail'e adam kazandırmak için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Kanada vatandaşının soruşturma sonrası yargıya sevk edildiği kaydedildi.