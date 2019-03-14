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Lübnan'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

14 Mart 2019 Perşembe 22:21
Lübnan'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

BEYRUT (AA) – Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Lübnan'da bir etkinlik düzenledi.

Başkent Beyrut'taki YEE merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan ve ülkedeki Türk vatandaşları ile çok sayıda Lübnanlı katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye'ye getirdiği bağımsızlık ve bölgesel etkileri dolayısıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin taşıdığı tarihsel öneme dikkat çekildi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın anlamı ile hikayesini anlatan konuşmalar ve gösterimlerin yapıldığı etkinlikte, Ersoy'un 1935 yılında karaciğer hastalığına yakalanması üzerine hava değişimi için Mısır'dan Lübnan'a geldiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl da konuşmasında İstiklal Marşı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine değindi. İstiklal şairinin hayatına ilişkin de bilgi veren Çakıl, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye için büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

Çakıl ayrıca söz konusu zaferin dünyadaki imparatorlukları da sarsıcı bir etki oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Milli şair Ersoy'un şiirlerinin YEE kursiyerleri tarafından seslendirildiği etkinlik, Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilerin sertifikalarını Büyükelçi Çakıl'ın elinden almalarıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:21
  1. "12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü"
  2. Lübnan
  3. Yunus Emre Enstitüsü

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