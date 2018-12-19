Lübnan'da hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da 6 ayı aşkın süredir devam eden çalışmaların ardından yeni hükümetin birkaç gün içinde kurulması bekleniyor.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindi. Başbakan Saad el-Hariri'nin hafta sonuna kadar kabinesini açıklaması öngörülüyor.

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevini üstlenen ve aylardan beri birçok zorlukla karşılaşan Hariri, Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerden Faysal Karami'nin yurt dışından dönmesini bekliyor. Hariri, Karami'nin birkaç güne ülkeye dönmesinin ardından kabinesini duyuracak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin önüne engel olarak çıkan bağımsız Sünni vekillerin bakanlık talebine karşı kendi payına düşen 4 bakanlıktan birinden feragat etti. Cumhurbaşkanlığı makamına tanınan 4 bakanlıktan birine, söz konusu Sünni vekillerin önereceği bir isim tayin ediliyor.



- Hizbullah bağımsız vekillerin hükümette yer almasını istiyordu

Hizbullah Genel Sekreteri Siyasi Danışmanı El-Hac Hüseyin Halil, geçen ay başkent Beyrut'taki ofisinde 6 Sünni vekille gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "yeni kabinede bağımsız Sünni vekillerin de bulunması gerektiğini" ifade etmişti.

Halil, Sünni bağımsız vekilleri seçen bir tabanın olduğunu ve dolayısıyla yeni hükümette yer almaları gerektiğini savunmuştu.

- Hariri Sünni vekillere bakanlık vermeye karşı çıkmıştı

Başbakan Hariri ise Hizbullah'a yakın Sünni vekillerin hükümette temsiliyet talebini kesin bir dille reddetmişti.

Söz konusu Sünni vekillerin seçimlere bir siyasi blok olarak katılmadığını savunan Hariri, mensubu oldukları siyasi tarafların da zaten hak ettikleri bakanlıkları aldığını kaydetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

