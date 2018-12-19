0553 313 94 23

Lübnan'da hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindi

Başbakan Saad el-Hariri'nin hafta sonuna kadar yeni kabineyi açıklaması bekleniyor

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:34
Lübnan'da hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da 6 ayı aşkın süredir devam eden çalışmaların ardından yeni hükümetin birkaç gün içinde kurulması bekleniyor.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindi. Başbakan Saad el-Hariri'nin hafta sonuna kadar kabinesini açıklaması öngörülüyor.

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevini üstlenen ve aylardan beri birçok zorlukla karşılaşan Hariri, Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerden Faysal Karami'nin yurt dışından dönmesini bekliyor. Hariri, Karami'nin birkaç güne ülkeye dönmesinin ardından kabinesini duyuracak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin önüne engel olarak çıkan bağımsız Sünni vekillerin bakanlık talebine karşı kendi payına düşen 4 bakanlıktan birinden feragat etti. Cumhurbaşkanlığı makamına tanınan 4 bakanlıktan birine, söz konusu Sünni vekillerin önereceği bir isim tayin ediliyor.

- Hizbullah bağımsız vekillerin hükümette yer almasını istiyordu

Hizbullah Genel Sekreteri Siyasi Danışmanı El-Hac Hüseyin Halil, geçen ay başkent Beyrut'taki ofisinde 6 Sünni vekille gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "yeni kabinede bağımsız Sünni vekillerin de bulunması gerektiğini" ifade etmişti.

Halil, Sünni bağımsız vekilleri seçen bir tabanın olduğunu ve dolayısıyla yeni hükümette yer almaları gerektiğini savunmuştu.

- Hariri Sünni vekillere bakanlık vermeye karşı çıkmıştı

Başbakan Hariri ise Hizbullah'a yakın Sünni vekillerin hükümette temsiliyet talebini kesin bir dille reddetmişti.

Söz konusu Sünni vekillerin seçimlere bir siyasi blok olarak katılmadığını savunan Hariri, mensubu oldukları siyasi tarafların da zaten hak ettikleri bakanlıkları aldığını kaydetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:34
  1. Lübnan
  2. Saad Hariri
  3. yeni hükümet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    1. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    2. İbneliği öven röportaja çok sert..
    3. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
    4. Schneider Electric'e "Sanayide..
    5. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    6. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    7. Altın fiyatları
    8. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    9. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    10. 'Kuş' hikayesi
    11. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Ana baba hakkı
    14. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    15. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    16. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    17. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    18. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    19. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    20. Denizli'de CHP'den istifa
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti