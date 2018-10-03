Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor! Mutabık kaldılar

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Avn ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Avn ile görüşmesinde hükümeti kurma çalışmalarını ele aldıklarını dile getiren Hariri, ülkedeki ekonomik durumun hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.