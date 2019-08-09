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Lübnan'da hükümet40 gün aradan sonra yarın toplanıyor

Başbakan Saad el-Hariri, 30 Haziran'da Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası yarın Bakanlar Kurulunu ilk kez toplayacağını duyurdu

09 Ağustos 2019 Cuma 21:18
Lübnan'da hükümet40 gün aradan sonra yarın toplanıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bir ayı aşkın süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu toplantısının yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Bir süredir siyasi gerginliğin hakim olduğu ülkede Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 30 Haziran'da Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelten Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan arasında bir "sulh toplantısına" ev sahipliği yaptı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Dürzi liderlerin yanı sıra Başbakan Hariri ile Meclis Başkanı Nebih Berri de katıldı.

Hariri, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Cebel-i Lübnan'da vuku bulan olay nedeniyle oluşan anlaşmazlığın çözüldüğünü ve ülkenin çıkarları için bugünden itibaren yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.

Cebel-i Lübnan'ın Aley bölgesinde yaşanan olayın askeri yargıya bırakıldığını kaydeden Hariri, Bakanlar Kurulunun askeri yargının gerçekleştireceği soruşturma neticesine göre bir karar alacağını dile getirdi.

Hariri, olayın yaşandığı 30 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Bakanlar Kurulu toplantısının, yarın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağını belirtti.

Meclis Başkanı Berri ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen bugünkü toplantıyı "başarı" olarak değerlendirdi.

Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Velid Canbolat liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yargıya müdahale edildiğini öne sürüyordu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:18
  1. Bakanlar Kurulu
  2. Başbakan Saad el-Hariri
  3. Dürzi
  4. Lübnan

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