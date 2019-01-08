Lübnan'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da bir haftadan beri etkili olan yağışlardan sonra pazar günü başlayan şiddetli Norma fırtınası ve dağlık bölgelerde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, yaptığı yazılı açıklamada, bir haftayı aşkın süredir ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar dolayısıyla 18 mülteci kampında su baskını yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım örgütleri ile hayır kuruluşları tarafından söz konusu mültecilere geçici konaklama yerleri temin edildiğini vurgulayan Merabi, yağışların durmasının ardından zarar gören kamplarda çalışmaların tamamlanmasıyla mültecilerin kaldıkları yerlere geri döneceğini aktardı.

Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü başlayan ve bugün soğuk dalgaya dönüşen Norma fırtınasının yarın sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınanın Lübnan'da nadir görüldüğü ifade edildi.

- Suriyeli bir kız çocuğu sele kapıldı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Minye bölgesinde yaşayan Suriyeli bir ailenin kız çocuğu sele kapılarak kayboldu.

Çocuğun ailesinin ve bölge sakinlerinin belediye ve sivil savunma birimlerine haber vermesi üzerine arama çalışmalarının başlatıldığı aktarılan haberde, söz konusu kız çocuğunun 8 yaşında olduğu ve saatlerdir devam eden yoğun arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadığı ifade edildi.

Doğu kesimlerindeki dağlık bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Lübnan'da, başkent Beyrut ve kuzey bölgelerinde ise fırtına ve su taşkınları yaşandı.

Lübnan Kızılhaç birimleri, ülkenin kuzeyindeki Suriye sınırına yakın Sumakiye beldesinde yer alan mülteci kampındaki Suriyelileri sel felaketine karşı dün tahliye etti.

Çadırların yağışlardan zarar görmesinin ardından tahliyeleri gerçekleştirilen yaklaşık 100 mülteci aile, Lübnan Kızılhaç'a ait araçlarla güvenli yerlere taşındı.

Sumakiye'den tahliye edilerek çocuklarıyla bir okula yerleştirilen Suriyeli mültecilerden Ömer el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yağışlar nedeniyle selin aniden kampı bastığını ve çocuklarını son anda kurtardıklarını anlattı.

Halebi, okulun her bir sınıfına 30-40 kişinin yerleştirildiğini ve dünden beri uyumadıklarını söyledi.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle can kayıpları olmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.