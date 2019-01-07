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Lübnan'da fırtına ve kar hayatı olumsuz etkiledi

Yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışlardan sonra dün başlayan şiddetli fırtına ve dağlık bölgelerde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi- Çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli mülteciler, dondurucu soğuklardan korunmak için hayırseverlerden yardım bekliyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:55
Lübnan'da fırtına ve kar hayatı olumsuz etkiledi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından gelen şiddetli fırtına, vatandaşları ve özellikle de çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecileri zor durumda bıraktı.

Yaklaşık bir haftadır süren yağışlardan sonra dün başlayan şiddetli Norma fırtınası ve dağlık bölgelerde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Lübnan Trafik Genel Müdürlüğü doğu ve güney kesimlerdeki dağlık bölgelere giden yolların kapalı olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Lübnan sivil savunma birimleri, ülkenin doğusundaki Beka vilayetinde 10'u çocuk 37 Suriyeli mülteciyi taşıyan ve kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan bir aracın birkaç süren operasyon sonucu kurtarıldığını açıkladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Yüksek Yardım Kurulu'na şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenenlerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

- Mülteciler yardım bekliyor

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Lübnan'a sığınan ve bir bölümü çadırlarda yaşayan Suriyeli mülteciler, dondurucu soğuklardan korunmak için hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Arsal beldesindeki mülteci kamplarında yaşayanlardan Muhammed el-Humusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ısınmak için kış aylarında mazot kullanıldığını ancak imkanları olmadığından dondurucu soğuklarda çaresiz kaldıklarını belirtti.

Çocuklarını ısıtmak için buldukları çöpleri ve eski kıyafetleri yaktıklarını söyleyen Humusi, mülteci kamplarında insanlık dramının yaşandığını aktardı.

Kullandıkları çadırların eski olduğu ve yeni çadırlara ihtiyaç duyduklarını dile getiren Humusi, hayırseverlere çağrıda bulunarak yakıt ve battaniye yardımı talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:55
  1. Lübnan
  2. suriyeli mülteciler

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