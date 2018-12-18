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Lübnan'da Filistinli bebeğin hastaneye alınmadığı için öldüğü iddiası

Trablus kentinde 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Mecdi Vehbi, iddiaya göre, parasızlık nedeniyle hastaneye kabul edilmemesi sonrası hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, gerekli tedavilerin yapıldığını, çocuğun son olarak hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı

18 Aralık 2018 Salı 20:11
Lübnan'da Filistinli bebeğin hastaneye alınmadığı için öldüğü iddiası

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Trablus kentinde 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Mecdi Vehbi'nin hastane ücreti ödenemediği için öldüğü iddiası protestolara neden oldu.

Trablus'taki hastanelerin, Filistinli bebeği ücreti ödenmediği için hastaneye almadığı, sonra da hayatını kaybettiğinin duyulması üzerine Filistinlilerin kaldığı Nehr Barid Mülteci Kampı'nda gösteriler düzenlendi.

Filistinli mültecilerin adil koşullarda sağlık sigortasına sahip olma hakkını tanımadığı gerekçesiyle Lübnan yasalarına tepki gösteren ve yolları kapatan eylemciler, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nu (UNRWA) da Filistinlilere gerekli tedavi imkanlarını sağlamamak ve kendisine bağlı tıp merkezlerinde yoğun bakım odaları bulundurmamakla suçladı.

Yaşamını yitiren Filistinli çocuğun ailesine yakın kaynaklar, Vehbi'nin ihmal ve gerekli tedaviyi göremediği için yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Çocuğun ailesi tarafından acil olarak Tarblus'ta hastaneye kaldırıldığını dile getiren kaynaklar, Vehbi'nin ameliyatı için hastanenin 2 bin dolar talep ettiğini aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun tedavisinin UNRWA tarafından üstlenildiği ve çocuğun gerektiği şekilde hastaneye alındığı belirtildi.

Vehbi'nin Trablusşam kentindeki hastanelerde 4 kez tedavi edildiği ve ödemelerin UNRWA'dan tahsil edildiğine işaret edilen açıklamada, bahsi geçen çocuğun son olarak da hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayımlanan paylaşımların doğruluğunun araştırılması ve gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeme husunda temkinli olunması istendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:11
  1. Filistinli
  2. Lübnan
  3. Muhammed Necdi Vehbi

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