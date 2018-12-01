Lübnan'da "eski bakanı soruşturmaya götürme" gerginliği

BEYRUT (AA) - Lübnan'da emniyet güçlerinin, Başbakan Saad el-Hariri'yle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunan Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ı soruşturmaya götürme girişimi, gerginliğe yol açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, hakkındaki şikayetin ardından soruşturma kapsamında ifadesini almak üzere akşam saatlerinde eski bakanın Cebel-i Lübnan vilayetindeki evine gitti.

Emniyet güçleri, Vehhab'ın silahlı destekçilerinin karşı çıkmasıyla birlikte kısa süreliğine çıkan gerginlikten sonra beldenin dışında konuşlandı.

Suriye rejimi tarafından desteklenen Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Dürzi Viam Vehhab ise destekçilerine hitaben yayımladığı ses kaydında, "emniyet güçlerinin Dürzilerin onurunu ihlal ettiğini" iddia etti.

Vehhab, "Başbakan Hariri, İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral İmad Osman ve Başsavcı Semir Hamud'un kendisini öldürmeye çalıştığını" öne sürdü.

-Vehhab hakaret içerikli video yayınlamıştı

Arap Birliği Partisi lideri Vehhab, Başbakan Saad Hariri ve babası eski Başbakan Refik Hariri'yi hedef alarak yayımladığı bir video kaydında, "Babası Şehit Başbakan olmasaydı hiç kimse onu binada kapıcı bile yapmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Buna tepki gösteren bir grup avukat, önceki gün "iç güvenliği tehdit eden fitne ve tahrik edici" suç işlediği gerekçesiyle Vehhab hakkında başsavcılığa şikayette bulundu.

Lübnan Başsavcılığı da Arap Birliği Partisi lideri Vehhab hakkındaki şikayeti kabul ederek soruşturma için İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü'ne tebligat gönderdi.

-Dürzi lider Canbolat'tan Hariri'ye destek ziyareti

Öte yandan İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat, Başbakan Hariri'yi evinde ziyaret ederek bir basın toplantısı düzenledi.

Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesinin her yerinde dün silahlı kişileri taşıyan konvoyların dolaştığını ve ordu güçleri ile emniyet güçlerinin görevlerini yaparak gereğini yaptıklarını söyleyen Canbolat, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçleri, bugün de aynı şekilde görevlerini yerine getiriyor. Dürzilerin ve vatandaşların onuru ise koruma altındadır. Bu, Dürzilerin onuru tehdit altındadır şeklinde bir algıya dönüşmemelidir. Dürzilerin onurunu tehdit eden bir durum söz konusu değil."

Emniyet güçlerinin bu eylemini desteklediğini teyit etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini dile getiren Canbolat, "Bizler, iç barışı destekleyen her türlü eylemden yanayız." dedi.