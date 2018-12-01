0553 313 94 23

Lübnan'da "eski bakanı soruşturmaya götürme" gerginliği

Emniyet güçlerinin, Başbakan Saad Hariri'yle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunan Arap Birliği Partisi lideri Dürzi Viam Vehhab'ı soruşturmaya götürme girişimi, gerginliğe yol açtı

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:20
Lübnan'da "eski bakanı soruşturmaya götürme" gerginliği

BEYRUT (AA) - Lübnan'da emniyet güçlerinin, Başbakan Saad el-Hariri'yle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunan Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ı soruşturmaya götürme girişimi, gerginliğe yol açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, hakkındaki şikayetin ardından soruşturma kapsamında ifadesini almak üzere akşam saatlerinde eski bakanın Cebel-i Lübnan vilayetindeki evine gitti.

Emniyet güçleri, Vehhab'ın silahlı destekçilerinin karşı çıkmasıyla birlikte kısa süreliğine çıkan gerginlikten sonra beldenin dışında konuşlandı.

Suriye rejimi tarafından desteklenen Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Dürzi Viam Vehhab ise destekçilerine hitaben yayımladığı ses kaydında, "emniyet güçlerinin Dürzilerin onurunu ihlal ettiğini" iddia etti.

Vehhab, "Başbakan Hariri, İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral İmad Osman ve Başsavcı Semir Hamud'un kendisini öldürmeye çalıştığını" öne sürdü.

-Vehhab hakaret içerikli video yayınlamıştı

Arap Birliği Partisi lideri Vehhab, Başbakan Saad Hariri ve babası eski Başbakan Refik Hariri'yi hedef alarak yayımladığı bir video kaydında, "Babası Şehit Başbakan olmasaydı hiç kimse onu binada kapıcı bile yapmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Buna tepki gösteren bir grup avukat, önceki gün "iç güvenliği tehdit eden fitne ve tahrik edici" suç işlediği gerekçesiyle Vehhab hakkında başsavcılığa şikayette bulundu.

Lübnan Başsavcılığı da Arap Birliği Partisi lideri Vehhab hakkındaki şikayeti kabul ederek soruşturma için İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü'ne tebligat gönderdi.

-Dürzi lider Canbolat'tan Hariri'ye destek ziyareti

Öte yandan İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat, Başbakan Hariri'yi evinde ziyaret ederek bir basın toplantısı düzenledi.

Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesinin her yerinde dün silahlı kişileri taşıyan konvoyların dolaştığını ve ordu güçleri ile emniyet güçlerinin görevlerini yaparak gereğini yaptıklarını söyleyen Canbolat, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçleri, bugün de aynı şekilde görevlerini yerine getiriyor. Dürzilerin ve vatandaşların onuru ise koruma altındadır. Bu, Dürzilerin onuru tehdit altındadır şeklinde bir algıya dönüşmemelidir. Dürzilerin onurunu tehdit eden bir durum söz konusu değil."

Emniyet güçlerinin bu eylemini desteklediğini teyit etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini dile getiren Canbolat, "Bizler, iç barışı destekleyen her türlü eylemden yanayız." dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:20
  1. Lübnan
  2. Saad Hariri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız."
    1. Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu..
    2. Artistik Buz Pateni Uluslararası..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin..
    4. Juventus farklı kazandı
    5. İstanbul polisini harekete geçiren..
    6. Budist aktivistten Çin'e Uygur tepkisi
    7. Maçın ardından
    8. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki..
    9. Erdoğan:"Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün..
    10. Emine Erdoğan, Latin Amerika Sanat..
    11. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    12. Kanada, Esed rejiminin kimyasal silah..
    13. "Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi"
    14. BBP lideri Destici MGK açıklamalarını..
    15. Avrupa Baharı'nda protestoculara..
    16. G20 Liderler Zirvesi sona erdi
    17. Türk ve Yunan koroları İzmir'de sahne..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    19. ABD'den İran'a "balistik füze..
    20. Galatasaray Kulübü yöneticilerinden..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher