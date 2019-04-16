Lübnan'da emekli askerlerden ekonomik tedbirlere tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan'da emekli askerler, hükümetin kemer sıkma önlemleri kapsamında tartışılan maaşlarda kesinti planına tepki gösterdi.

Emekli askerler, Lübnanlı yetkililerin son günlerde ekonomik tedbirler çerçevesinde kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarında kesinti yapılabileceği yönündeki sözlerine karşı harekete geçerek, sabah saatlerinde kısa süreliğine yolları trafiğe kapattı.

Ülkenin farklı bölgelerinde başkent Beyrut'a giden yolları kapatan emekli askerler, görevi başında hayatını kaybeden veya engelli durumuna düşen silah arkadaşlarının fotoğrafları ve Lübnan bayrakları taşıyarak bu ülke için canlarını ortaya koyduklarına dikkat çekti.

Maaşlarından kesinti yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirten göstericiler, düzenledikleri eylemle sabah saatlerinde trafikte gecikmelere sebebiyet verdi.

- "Tasarruflu bir bütçeye doğru gidiyoruz"

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına ilişkin kesinleşen bir karar olmadığını, konunun hâlâ tartışıldığını söyledi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin daha önceki açıklamalarına işaret ederek ekonomide zor kararların alınması gerektiğini dile getiren Kayumciyan, "Sizi temin ederim ki tasarruflu bir bütçeye doğru gidiyoruz." dedi.

Parlamentodaki Yönetim ve Adalet Komitesi Başkanı George Udvan da konuya dair açıklamasında, maaşların düşürüleceğine dair bir adımın atılmayacağını ifade etti.

- Genel grev çağrısı

Öte yandan Lübnan belediye çalışanları topluluğu ve eğitim birimleri, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları ile özlük haklarında kısıtlamaya gidileceği yönündeki açıklamalara karşı yarın bir günlük genel greve gitme çağrısında bulundu.

Başbakan Hariri, geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise kamu çalışanlarının maaşlarında olabilecek kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Maaşları düşürmememiz halinde ortada ne maaş ne de ekonomi kalır." diye konuşmuştu.

Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan var. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.